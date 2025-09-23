Reacție dură la anunțul că Diana Șoșoacă și-ar putea pierde imunitatea: ”Faptele sunt din 2021 și se prescriu în 2026. Ce ați făcut până acum?”

Diana Șoșoacă ar putea râmâne fără imunitatea de europarlamentar FOTO X /KyivPost

Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă pentru continuarea urmării penale în România marți, 23 septembrie. Fostul europarlamentar independent Vlad Gheorghe a oferit însă o reacție dură pentru anchetatorii români. Actual președinte al partidului DREPT, el amintește că o parte din faptele din dosar se prescriu în 2026.

Prima acuzație din dosarul pentru care procurorii vor ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă este lipsirea de libertate a jurnalistei Rai 1, alături de echipa ei, de către Silvestru și Diana Șoșoacă, în urmă cu 4 ani.

În decembrie 2021, jurnalista italiană Lucia Goracci a formulat o plângere la Secţia 4 de Poliţie din Bucureşti împotriva senatoarei Diana Şoşoacă, susţinând că a fost sechestrată şi că soţul ei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, este acuzată de procurori, printre altele, de lipsire de libertate în mod ilegal și ultraj.

„Doar că faptele sunt din 2021 și se prescriu în 2026. Ce aţi făcut până acum??”, întreabă fostul europarlamentar Vlad Gheorghe într-un mesaj publicat pe Facebook, la scurt timp după anunțul Parchetului General.

Restul acuzațiilor aduse șefei SOS România vizează declarațiile publice ale senatoarei, „promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și minimizarea sau negarea Holocaustului.

