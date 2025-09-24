Procurorul general răspunde acuzațiilor Dianei Șoșoacă: ”Nu mi s-a părut niciodată o persoană intimidată”

Solicitarea Parchetului General de a fi ridicată imunitatea eurodeputatei Diana Șoșoacă pentru urmărirea penală a fost caracterizată de șefa SOS România drept „o încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere!”. Procurorul general Alex Florența a răspuns acuzațiilor marți, 23 septembrie, și a explicat că Diana Șoșoacă nu pare o persoană intimidată.

Șoșoacă s-a plâns și de faptul că a fost chemată la audieri într-o zi în care nici ea, nici avocatul său nu erau în țară, dar procurorul general Alex Florența spune că solicitarea amânării, cerută de șefa SOS România, a fost acceptată pentru că a fost motivată.

„În acest caz persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezenţa sa de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles şi a solicitat amânarea la o altă dată. Acest lucru nu ne împiedică, în schimb, în derularea celorlalte proceduri necesare, în speţă ridicarea imunităţii parlamentare, astăzi Parchetul General înaintând, prin Ministerul Justiţiei, o solicitare către preşedinta Parlamentului European, urmând şi acolo o procedură internă în care să se dezbată această propunere a noastră”, a spus procurorul general Alex Florența la Digi24.

El a reacționat și la acuzațiile de intimidare venite din partea senatoarei și eurodeputatei Diana Șoșoacă.

„Mi se pare o simplă declaraţie, nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată şi cu atât mai puţin de acţiunile Parchetului n-are de ce să fie intimidată. Este o procedură judiciară firească, normală, atâta timp cât organele de urmărire penală constată săvârşirea unor infracţiuni, să facă într-adevăr ceea ce e de făcut, respectiv să instrumenteze acele dosare şi, dacă se ajunge, ca în cazul de faţă, la un probatoriu suficient, să aducă o acuzaţie oficială persoanei în cauză. Desigur, ca orice altă persoană suspectată de săvârşirea unor infracţiuni, are dreptul să se apere, să-şi prezinte probe în apărare şi să-şi explice punctul de vedere”, a mai spus Alex Florența.

