Șoșoacă a venit și mai pornită din America. Anunță demiterea Ursulei von der Leyen și a lui Marcel Ciolacu, după demersurile pe care le-a făcut "la cel mai înalt nivel" VIDEO

Diana Șoașoacă a fost așteptată de mai mulți susținători la sosirea din America. Aceștia au scandat "Diana Trump" și Diana președinte".

Președinta SOS a susținut o serie de declarații la întoarcerea din Statele Unite ale Americii, la aeroportul Otopeni, subliniind, în primul rând, faptul că „am venit să vă arăt cum arată un ecuson pe bune, nu unul furat de la Giordano", făcând referire la ecusonul fals a lui George Simion.

Șoșoacă a susținut că, datorită vizitei sale în America, președintele interimar Ilie Bolojan a invitat partidele la consultări.

„Invitația de la Cotroceni vine ca urmare a vizitei mele în Statele Unite ale Americii. Altfel, gândiți-vă că este pentru prima oară când președintele României, fie el și interimar, invită la consultări toate partidele parlamentare pentru Consiliul European. Adică până acum nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că, în urma discuțiilor pe care le-am avut la cel mai înalt nivel, tot ceea ce înseamnă conducerea Uniunii Europene va cădea. Și mă bucur că am fost primul om care a cerut demisia Ursulei von der Leyen în urmă cu două săptămâni”, a spus Șoșoacă.

Senatoarea a continuat prin a vorbi despre schimbările ce urmează să aibă loc la nivel european după demersurile sale la "cel mai înalt nivel". „Vreau să vă spun că din acel moment a existat un curaj extraordinar al multor europarlamentari și de atunci se negociază destituirea doamnei Ursula von der Leyen. O să vă anunțăm și o să vă dăm publicității ceea ce solicităm noi”

"Totul se schimbă"

Șoașoacă nu a ezitat să critice guvernarea actuală din România, afirmând: „La nivel mondial totul se schimbă, iar România, din păcate, este condusă de o forță globalistă care nu realizează, de fapt, aceiași comuniști trădători din 1989, care s-au perpetuat și prin copii, și prin nepoți, și prin strănepoți, și așa mai departe, conform nepotismului românesc, și care la acest moment nu realizează că s-a terminat.”

Referindu-se la justiția din România, aceasta a declarat: „Sunt judecători care au peste 1 miliard de lei pe lună, da, cum e domnul de la CCR, care are 650 de milioane de lei vechi pe lună, salariu plus bonusuri și tot felul de facilități, plus pensia din cea mai lucrată din SUC. Deci toți aceștia care au dat lovitura de stat din 5 octombrie 2024 - când, pentru prima dată în istoria unei țări democratice, un om a fost interzis pentru delict de opinie ca pe vremea fascismului și sovieticilor - trebuie să intre la pușcărie, împreună cu capii serviciilor secrete române care au trădat țara aceasta.”

"Sper să cadă Guvernul Ciolacu"

În ceea ce privește viitorul economic al României, aceasta a declarat: „Vreau resursele înapoi. Vreau ca Austria să-mi plătească dobândă și penalități pentru tot petrolul și gazul pe care mi l-au furat de atâția zeci de ani. Vreau să aduc înapoi acasă românii, cei peste 10 milioane, și să fie plătiți cu 3-4 milioane.”

Un alt subiect major abordat a fost pericolul de desființare a Transilvaniei: „O să le zboare ideile astea din cap. Peste cadavru nostru Transilvania va fi luată din România. Avem de luptat și, dacă nu schimbăm acum ceva, dacă nu ne apucăm de luptă ca lumea, România nu va fi bine. Așa că avem de luptat, nu ne oprim și vreau să-i felicit pe parlamentarii SOS România că astăzi au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ciolacu. Sper să și cadă!”, a mai spus Șoșoacă.

