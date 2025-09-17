Cum a devenit Diana Șoșoacă irelevantă pentru „suveraniști”. Dezavantajul major al eurodeputatei extremiste. „Posibil ca SOS să nu mai prindă următorul Parlament”

Diana Șoșoacă pare să fi intrat într-un con de umbră în ultimele luni, remarcându-se în ultima perioadă doar prin faptul că a urlat în Parlamentul European la finalul discursului președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Pe plan intern însă, Șoșoacă este aproape inexistentă, postând doar pe pagina sa de Facebook sau pe TikTok.

În ultimele sondaje, SOS România, partidul care se bazează exclusiv pe imaginea eurodeputatei, pare să fi pierdut din procentele cu care a intrat în Parlament în decembrie 2024, rămânând sub 3% (față de peste 7% la alegerile parlamentare din decembrie 2024).

În schimb, pe scena partidelor ultraconservatoare, AUR se consolidează la un impunător 40%, acaparând practic aproape întregul segment de alegători care se identifică drept „suveraniști”.

Erodarea partidului Dianei Șoșoacă în Parlament prin plecările din partid ar putea fi unul dintre motivele pentru care credibilitatea acesteia a scăzut, însă politologul Cristian Pîrvulescu identifică și alte motive importante pentru care acest lucru se întâmplă, unul dintre ele fiind caracterul „masculinist” al extremei drepte din România și consolidarea altor personaje mai potrivite pentru acest gen de public în peisajul politic.

„Pentru că au apărut alte vedete pe firmament, care par mai coerente, mai puțin excentrice și să nu uităm, totuși, că extrema dreaptă este masculinistă. Șoșoacă compensa o nevoie, dar mama extremei drepte, acest sentiment matern pe care îl trezise pentru foarte mulți, a fost epuizat, așa că Georgescu și Simion răspund mult mai bine, venind pe anumite filoane. În plus, sunt și sprijiniți, într-o mai mare măsură, de către propaganda rusă pe rețelele de socializare, iar Simion, care este în concurență cu Georgescu, are și avantajul partidului, pe care îl fructifică masiv acum, pentru că partidul reprezintă deja o alternativă”, este de părere politologul.

Acesta precizează că, în momentul de față, așa cum arată sondajele, AUR se conturează ca principalul partid din România, fiind rezultatul politicilor coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR. „Au legitimat în ultimele luni mesajul AUR și au împins enorm de multă lume în acea direcție, în mod iresponsabil”.

Decanul Facultății de Științe Politice precizează că oamenii așteaptă guvernare, iar Diana Șoșoacă era prea instabilă pentru a face acest lucru posibil.

„Era un personaj care exprima sentimentul de frustrare. Acum, oamenii așteaptă un partid de guvernare. AUR trebuie să se normalizeze și să devină apt pentru guvernare. Asta este ceea ce încearcă Simion și ceea ce nu încearcă Georgescu că nu are cum, nu are mijloace, și atunci este tentat să ia locul discursului extremist, radical al lui Șoșoacă”, completează profesorul universitar.

Cristian Pîrvulescu nu consideră că George Simion este neapărat mai moderat, dar încearcă să sugereze că are capacitate de guvernare.

„La 40% am toate tipurile de electorat. La 40% nu mai sunt la 20% cât a avut acum un an. Este o situație conjuncturală, dar să ne aducem aminte că Băsescu și PDL-ul nu și-au mai revenit niciodată după ce au propus politici de austeritate și nu are nicio legătură cu dinamica economică, știți. Economia și-a revenit, PDL-ul a murit. Bine, n-a murit, a renăscut în interiorul PNL”, mai spune Pîrvulescu.

Acesta înaintează posibilitatea ca la alegerile parlamentare următoare SOS România să nu mai intre în Parlament, având în vedere expansiunea AUR pe segmentul extremist.

„Alegerile viitoare sunt totuși peste trei ani. Nu cred că mai poate recupera, cred că discursul acela s-a epuizat”, consideră politologul.

Cristian Pîrvulescu spune că, în cazul SOS România, partidul era de fapt Diana Șoșoacă, dar aceeași problemă este și la AUR. „AUR este o mișcare de lider, nu este un partid autentic, doar că acel lider a câștigat în această bătălie de leadership”.

