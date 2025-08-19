„Jidan nenorocit!”. Comentariu halucinant al Dianei Șoșoacă, scris la postarea unui activist rom; reacția acestuia: „Voi face o plângere la Parlamentul European!”

Activistul rom Bogdan Burdușel s-a trezit cu un mesaj scandalos, din partea eurodeputatei Diana Șoșoacă, în secțiunea de comentarii a unui clip unde ruga autoritățile să ia măsuri pentru a nu-i mai permite acesteia să promoveze cultul legionar și glorificarea criminalului de război Ion Antonescu.

Fosta senatoare în Parlamentul României, actualmente membră a Parlamentului European, i-a scris, în replică, mesajul următor:

„Ne p*șăm pe tine, analfabetule! INCULTULE, IMBECILULE! JIDAN NENOROCIT! MAREȘALUL ION ANTONESCU ESTE UN EROU!".

Diana Șoșoacă și-a șters mesajul, în urma reacțiilor primite de la alți utilizatori.

În legislația românească actuală, cultul legionar este interzis și considerat ilegal. Ordonanța de Urgență nr. 31/2002, modificată și completată prin Legea nr. 217/2015, interzice organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Legislația are ca scop tocmai prevenirea reînvierii fascismului în România, doar că autoritățile stau cu mâinile în sân.

Bogdan Burdușel: „A fost un moment de surprindere, urmat imediat de tentația de a verifica dacă e chiar contul ei”

Într-o reacție pentru Ziare.com, activistul a descris șocul pe care l-a avut atunci când a citit comentariul.

„În primul rând a fost o chestie, așa, de surprindere. Spun asta, deși, dacă stai să te uiți la comportamentul ei, atât online, cât și offline, la doctrina pe care o promovează, nu e deloc de mirare că poate să vorbească așa. Dar în mod normal te-ai aștepta ca orice om rațional să se gândească la poziția pe care o ocupă, la instituția pe care o reprezintă.

Și cumva, ți-am zis, a fost un moment de surprindere, urmat imediat de tentația de a verifica dacă e chiar contul ei. Când am văzut asta, nu știam ce reacție să am. Îți dai seama că foarte multe emoții veneau cu treaba asta. Cum poate să facă asta un reprezentant al Parlamentului European? Am avut foarte multe trăiri în acel moment, să știi”, a declarat activistul.

Acesta a declarat că vrea să facă o plângere la Parlamentul European.

„Pe lângă clipul pe care l-am postat online și care a ajuns la peste 250.000 de oameni pe ambele platforme, am intrat în contact cu un europarlamentar român și voi face o plângere la Parlamentul European pentru comportamentul doamnei.

Singurul motiv pe care îl văd, pentru care autoritățile îi permit acest limbaj în spațiul public, ar fi că, la momentul ăsta, trecem printr-o perioadă de radicalizare a societății românești; extrema dreaptă câștigă teren, atât online, cât și în opțiunile de vot. Ne uităm la sondaje, pare că extrema dreaptă e într-un moment de creștere în politica din România și cred că reacția limitată a autorităților vine pe fondul ăsta. Autoritățile se tem, poate, să nu o transforme pe Diana Șoșoacă într-un martir pentru publicul ei, dacă ar lua măsuri”, a mai relatat acesta.

Ascensiunea extremei drepte în România

Întrebat cum arată contextul social din România, prin ochii unui activist rom, având în vedere creșterea fulminantă a extremei drepte, Bogdan Burdușel s-a declarat dezamăgit că eforturile principale pentru protejarea comunității din care face parte sunt realizate de Uniunea Europeană, nu pornesc și din rândul decidenților români.

„Aș zice că, începând cu ascensiunea unor figuri precum Călin Georgescu, trecem printr-o perioadă dificilă pentru drepturile oricărei minorități în România. Valul ăsta de susținere vine și pe fond extremist, neolegionar, iar romii sunt printre principalele ținte ale acestor grupuri.

Da, trebuie să zic că, după primul tur al prezidențialelor de anul trecut, am simțit o teamă mult mai mare decât înainte. Ne-am polarizat foarte tare, ne-am radicalizat; încrederea în partidele politice mainstream e scăzută, la fel și în instituții, în democrație, în Uniunea Europeană. Și acestea erau instituțiile care puteau proteja și promova drepturile romilor. La nivel european se mai fac eforturi, dar la noi pare mai grav”, a relatat acesta.

De partea bună a lucrurilor, activistul identifică totuși organizații care încearcă să lupte pentru a pune presiune pe autorități.

„La momentul ăsta, sincer, aș zice că cei de la Roma for Democracy România sunt printre cei mai activi; au fost amenințați și în campania electorală. Ei au avut campanii pentru protecția drepturilor romilor și au încercat să poarte dialog cu candidați precum George Simion sau Nicușor Dan. Există inițiative care atrag atenția asupra pericolelor pentru comunitățile de romi în acest moment, dar spațiul e deschis ca să apară și mai multe organizații și proiecte”, a mai spus Bogdan Burdușel.

Nicio forță politică din Parlament nu face front pentru a promova drepturile romilor

Activistul Bogdan Burdușel este dezamăgit că singurul partid care „vorbește deschis despre romi și oferă spațiu” nici măcar nu face parte din Parlamentul României, în timp ce extrema dreaptă domină sondajele.

„Nu sunt foarte optimist. La momentul ăsta există un singur partid, care nu e parlamentar, și care vorbește deschis despre romi și oferă spațiu, mă refer la cei de la SENS. Nu știu alt partid mainstream care să-și asocieze numele și baza de votanți cu problemele romilor, foarte public și explicit.

Când vine vorba de Partida Romilor, cred că, de cele mai multe ori, formațiunea a sfârșit prin a fi mai degrabă un vehicul de blocare a votului romilor decât un adevărat agent al schimbării. Sunt multe nuanțe, e foarte complex”, a relatat acesta.

Activistul a mai subliniat și problemele pregnante ale comunității, pentru care e vital sprijinul din Parlament.

„Vorbind concret, accesul romilor la educație e mult mai precar decât al majoritarilor. La nivel economic, sunt foarte puține programe care să stimuleze comunitățile rome și să le vadă ca parteneri în economie — de exemplu, în procesul de reducere a deficitului.

Dacă te uiți la rapoartele organizațiilor care lucrează la Bruxelles, e clar că incluziunea romilor în forța de muncă ar aduce beneficii semnificative bugetelor naționale — miliarde de euro anual, dacă s-ar face politici de formare profesională, traininguri pentru meserii și competențe digitale pentru tinerii romi. Suntem într-o perioadă de transformare digitală, iar romii sunt lăsați în urmă.

Eu cred că de aceea ar trebui să existe politicieni romi în mainstream-ul politic românesc — nu neapărat un partid separat, dar politicieni care să abordeze aceste nevoi. La ultimul recensământ oficial s-a vorbit de în jur de 640.000 de romi, dar estimări mai credibile, realizate de Banca Mondială și Consiliul Europei, plasează comunitatea la peste 2,5 milioane de persoane în România — peste 13% din populația generală. Să lași peste 13% din populație în urmă e un semn că nu ești pregătit ca țară să progresezi. Măcar dacă ar fi oportuniști și s-ar gândi că sunt 2 milioane de voturi”, a conchis activistul.

