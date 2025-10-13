Diana Șoșoacă dă în judecată o jurnalistă. I-a transmis în direct: „Două miliarde de euro despăgubiri!”. Motivul scandalului VIDEO

Diana Șoșoacă a amenințat o jurnalistă că va acționa în judecată, împotriva acesteia, după ce moderatoarea a făcut o afirmație care a deranjat-o pe europarlamentară.

Fondatoarea partidului SOS România respinge categoric eticheta de „pro-rusism”. Astfel, Șoșoacă a amenințat că o va da în judecată pe prezentatoarea Irina Petraru, de la Adevărul.

Iată dialogul contondent:

- Diana Șoșoacă - Eu nu am văzut partid pro-rus, în România.

- Irina Petraru - Partidul SOS România?

- Diana Șoșoacă - Nu. Eu vă pot da în judecată, să vă cer două miliarde de euro.

- Irina Petraru - Sunt alegerile dvs.

- Diana Șoșoacă - Nu, sunt alegerile dvs., ale unei prese globaliste, plătită de serviciile secrete și actuala guvernare, să mințiți. Noi nu am ținut niciodată cu rușii.

- Irina Petraru - Sunteți invitată la Ambasada Rusiei.

- Diana Șoșoacă - Nu. Sunt invitată și la Ambasada Venezuelei, și la Statele Unite ale Americii. Văd că nu v-a trecut prin cap faptul că am fost invitată la Washington, la CPEC și la Mar-a-Lago, unde nu am prea văzut pe alții. Deci nu pot fi nici partid pro-american, nici pro-chinez, nici pro-rus, nici pro-cubanez, nici pro-francez, nici pro-italian, nici pro-ce vă trece dvs. prin cap. Sunt partid pro-românesc, înființat în România, cu membri de partid român, care susține independența și suveranitatea României. La acest moment, Ambasada Rusiei nu este interzisă în România. Orice recepție are participanți din toate spectrele politice. China, care e prietenă cu Rusia, are de asemenea, recepție la care participă participanți ai actualei guvernări, unde m-am întâlnit cu aceștia. Nu puteți dvs. să aruncați acuzații asupra unui partid, fără să plătiți.

- Irina Petraru - Nu v-am acuzat.

- Diana Șoșoacă - Ba da. Iar eu vă spun că vă voi da în judecată și vă voi cere două miliarde de euro despăgubiri pentru aceste acuzații, pentru că trebuie să... Ați făcut o afirmație. Altădată, să întrebați. În momentul în care faceți afirmații, vă anunț că vă voi da în judecată.

Diana Șoșoacă: „Noi ținem doar cu țara noastră, cu România. Faptul că suntem în Europa, așa ne-a pus Dumnezeu”

Totodată, Diana Șoșoacă nu este de acord cu împărțirea partidelor între formațiuni „pro-europene vs. anti-europene”.

„Noi ținem doar cu țara noastră, cu România. Faptul că suntem în Europa, așa ne-a pus Dumnezeu. Nimeni nu e va putea da afară din Europa (...) Niciun fel de cenzură nu poate fi instituită, ceea ce a fost încălcat de actuala conducere a Uniunii Europene, și a României. Nu sunt ele partide pro-europene, ci niște partide care s-au învechit la putere și nu doresc să dea, efectiv, puterea din mână. Încearcă să fraudeze și alegerile. Există puterea și opoziția, atât”, a mai declarat Șoșoacă, pentru sursa citată.

