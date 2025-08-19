Diana Șoșoacă, nouă ieșire delirantă pro-legionară și antisemită. Atac și la Trump: ”Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân”

Autor: Eugen Porojan
Marti, 19 August 2025, ora 12:42
Președinta partidului SOS România, europarlamentara Diana Șoșoacă, a lansat luni, 18 august, un nou mesaj antisemit în care glorifică mișcarea legionară din România. Ținta furiei extremistei este chiar președintele SUA, pe care îl acuză că este „antiromân”, după ce Departamentul de Stat a făcut legătura dintre alegerile prezidențiale anulate din 2024 și promovarea simbolurilor legionare și xenofobe în timpul campaniei.

„Fiți atenți ce zice Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, ce spune despre anularea alegerilor prezidențiale, fiți atenți că vă luați cu mâinile de cap”, a monologat Diana Șoșoacă live pe rețelele sociale.

Pasajul din raportul Departamentului de Stat american care a înfuriat-o pe europarlamentară este următorul:

„Legea interzice negarea Holocaustului, precum și promovarea sau utilizarea simbolurilor reprezentând ideologii fasciste, rasiste și xenofobe ori a simbolurilor asociate cu mișcarea legionară, o formațiune naționalistă, extremistă, fascistă și antisemită din perioada interbelică, partid politic și mișcare paramilitară aliniată regimului nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.”

Diana Șoșoacă a fost revoltată de mesajul oficial al SUA și a sărit direct la gâtul președintelui american Donald Trump.

„Minciună, Trump! Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân și cu Departamentul vostru de Stat, iar SUA trebuie date în judecată din România pentru minciuni,” a tunat Diana Șoșoacă în timpul live-ului video, republicat apoi pe contul de Facebook al eurodeputatei.

Șoșoacă neagă orice asociere dintre legionari și pogromurile din România din perioada în care România s-a alăturat regimului hitlerist în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Mișcarea legionară a fost cea mai importantă mișcare naționalistă, patriotică și creștină care nu a omorât pe nimeni!” insistă Diana Șoșoacă.

Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, este anchetată pentru promovarea simbolurilor legionare, la fel ca și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

