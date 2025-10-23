„De la Moscova la Beijing”. Șoșoacă se laudă că a făcut o „nouă vizită istorică în calitate de lider suveranist european”

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 16:01
Diana Șoșoacă. FOTO: Facebook/Diana Iovanovici Șoșoacă-Oficial

Europarlamentarul Diana Șoșoacă și-a prezentat sinteza vizitelor din Rusia și China, pe pagina ei de Facebook.

„De la Moscova la Beijing

Diana Iovanovici-Șoșoacă în misiune diplomatică în China - un pas decisiv spre relansarea dialogului UE–China și România–China

După vizita sa istorică în Federația Rusă, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a ajuns în această dimineață în Republica Populară Chineză, în calitate de reprezentant al poporului român și de lider suveranist european.

Prima zi a misiunii diplomatice a debutat la Ministerul chinez de Externe, unde europarlamentarul roman a fost primit de Yang Tao, vicepreședintele Institutului Chinez pentru Afaceri Externe, într-o întrevedere oficială desfășurată într-o atmosferă de respect și deschidere. Demnitarul chinez a salutat curajul și independența de gândire a europarlamentarului român, subliniind importanța reluării unui dialog sincer între Europa și China.

În cadrul vizitei, Diana Iovanovici-Șoșoacă va avea întâlniri la cel mai înalt nivel cu membri importanți ai Partidului Comunist Chinez, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai diplomației și ai presei chineze. Europarlamentarul român se află la Beijing, unde este cazată la unul dintre cele mai prestigioase hoteluri ale capitalei iar agenda sa include deplasări și în Shanghai și Quanzhou.

Un rezultat notabil al demersurilor sale diplomatice anterioare este reluarea contactelor oficiale dintre Parlamentul European și Republica Populară Chineză: “În urma demersurilor mele din ultimul an și jumătate, o delegație chineză a fost invitată la Parlamentul European, după o absență îndelungată, vizită care va contribui la repunerea pe agenda Uniunii Europene a relațiilor strategice cu China”.

Prin această deplasare, Diana Iovanovici-Șoșoacă își consolidează poziția de lider internațional implicat în restabilirea echilibrului geopolitic, promovând dialogul, respectul reciproc și cooperarea între civilizații.

„România a fost mereu un pod între Est și Vest. Este timpul ca diplomația românească să redevină un exemplu de echilibru și suveranitate”, a declarat Diana Iovanovici-Șoșoacă la sosirea în Beijing”, se arată în postarea acesteia.

