Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:27
132 citiri
Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”
Diana Șoșoacă, pamflet la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu FOTO Facebook /Diana Iovanovici Șoșoacă

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a făcut o pauză de la provocările de duel adresate Procurorului General, pentru a lansa un pamflet, miercuri, 15 octombrie. Șoșoacă s-a pozat la poligonul de tir, de unde l-a ironizat pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Inventarierea rezervei de mobilizare la război a tuturor bărbaților a provocat o reacție puternică din partea Dianei Șoșoacă.

Pentru a se apăra de orice consecințe legale ale declarațiilor sale, eurodeputata Diana Șoșoacă a semnalizat clar ca „pamflet” un nou atac la adresa unui ministru USR.

Diana Șoșoacă a lansează și o provocare ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îl invită la o partidă de tragere în poligon.

„PAMFLET

moșteneeeeeeee, GATA, MĂ PREGĂTESC DE MOBILIZARE!

M-AI MOBILIZAT TOTAL!

HAI, moșteneeeee, credeai că glumesc??? Te aștept la un tir....... te-ai mobilizat? Mai întâi, mobilează-te!

PAMFLET....tratați-l ca atare!”, a scris Diana Șoșoacă, lidera SOS România, pe pagina sa de Facebook.

Diana Șoșoacă este cercetată penal ca inculpat într-un dosar penal care include 11 capete de acuzare:

  • 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
  • 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
  • promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;
  • ultraj.

    • „Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet”, a declarat șefa SOS România după ce a fost chemată la audieri la Parchetul General.

    Mai târziu ea l-a provocat la un „duel TV” pe procurorul general Alex Florența.

    Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului
    Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului
    O delegație a Comisiei Europene sosește la București pentru a discuta cu oficialii români despre implicarea industriei naționale în programele comune de apărare ale UE. O delegație din...
    Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
    Australia își deschide reprezentanță diplomatică în România. Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu s-au întâlnit cu șeful Camerei Reprezentanților de la Canberra
    Preşedintele Nicuşor Dan și ministrul Ionuț Moșteanu s-au întâlnit, luni, la București, cu președintele Camerei Reprezentanților din Australia, Milton Dick, iar președintele României a...
    #Diana Sosoaca, #Ionut Mosteanu, #Ministerul Apararii, #SOS Romania, #mobilizare , #Stiri Diana Sosoaca
    Parteneri Ziare.Com
    Digi24.ro
    VIDEO Generalul Ben Hodges il ameninta direct pe Putin: "Kaliningrad va fi distrus in primele ore"
    DigiSport.ro
    Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
    ObservatorNews.ro
    Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni

    EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

    Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
    1. După ce a scos „progresismul” din statutul PSD, Sorin Grindeanu va participa la congresul Socialiștilor Europeni, care are deviza „mobilizare progresistă”
    2. Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”
    3. Ședință de coaliție încheiată cu scandal. PNL și USR s-au certat din cauza unei plângeri penale, PSD a părăsit sala
    4. Cum se poate duce lupta anti-corupție fără implicarea serviciilor. Radu Burnete: „Mai există un instrument”
    5. Theodor Paleologu, răspuns pentru „dezgustătorul” Mihail Neamțu: „Să fii insultat și calomniat de asemenea ticăloși este o onoare” VIDEO
    6. Tensiuni pe toate planurile la guvernare. Expert: „Problema este ca aceste certuri au ajuns în spațiul public”
    7. Strategia ascunsǎ a viitoarei conduceri PSD. Pe ce bazin electoral vor social-democrații să pună mâna prin renunțarea la termenul de „partid progresist”
    8. Ne întoarcem la protocoalele DNA-SRI din epoca Bǎsescu. Cum vrea Nicușor Dan să implice serviciile în lupta anticorupție. „Deja se anunță un eșec”
    9. George Simion, din ce în ce mai singur, la Sibiu. Încă un lider al filialei AUR și-a dat demisia. "Nu vă lăsați călcați în picioare!"
    10. Olguţa Vasilescu crede că, dacă USR și PNL aduc un candidat comun la Primăria Capitalei, se va rupe coaliția