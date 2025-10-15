Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a făcut o pauză de la provocările de duel adresate Procurorului General, pentru a lansa un pamflet, miercuri, 15 octombrie. Șoșoacă s-a pozat la poligonul de tir, de unde l-a ironizat pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Inventarierea rezervei de mobilizare la război a tuturor bărbaților a provocat o reacție puternică din partea Dianei Șoșoacă.

Pentru a se apăra de orice consecințe legale ale declarațiilor sale, eurodeputata Diana Șoșoacă a semnalizat clar ca „pamflet” un nou atac la adresa unui ministru USR.

Diana Șoșoacă a lansează și o provocare ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îl invită la o partidă de tragere în poligon.

„PAMFLET

moșteneeeeeeee, GATA, MĂ PREGĂTESC DE MOBILIZARE!

M-AI MOBILIZAT TOTAL!

HAI, moșteneeeee, credeai că glumesc??? Te aștept la un tir....... te-ai mobilizat? Mai întâi, mobilează-te!

PAMFLET....tratați-l ca atare!”, a scris Diana Șoșoacă, lidera SOS România, pe pagina sa de Facebook.

Diana Șoșoacă este cercetată penal ca inculpat într-un dosar penal care include 11 capete de acuzare:

4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;

4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;

ultraj.

„Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet”, a declarat șefa SOS România după ce a fost chemată la audieri la Parchetul General.

Mai târziu ea l-a provocat la un „duel TV” pe procurorul general Alex Florența.

