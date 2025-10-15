Diana Șoșoacă ironizează mobilizarea generală anunțată de ministrul Apărării: ”Te aștept la un tir”

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a făcut o pauză de la provocările de duel adresate Procurorului General, pentru a lansa un pamflet, miercuri, 15 octombrie. Șoșoacă s-a pozat la poligonul de tir, de unde l-a ironizat pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Inventarierea rezervei de mobilizare la război a tuturor bărbaților a provocat o reacție puternică din partea Dianei Șoșoacă.
Pentru a se apăra de orice consecințe legale ale declarațiilor sale, eurodeputata Diana Șoșoacă a semnalizat clar ca „pamflet” un nou atac la adresa unui ministru USR.
Diana Șoșoacă a lansează și o provocare ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îl invită la o partidă de tragere în poligon.
„PAMFLET
moșteneeeeeeee, GATA, MĂ PREGĂTESC DE MOBILIZARE!
M-AI MOBILIZAT TOTAL!
HAI, moșteneeeee, credeai că glumesc??? Te aștept la un tir....... te-ai mobilizat? Mai întâi, mobilează-te!
PAMFLET....tratați-l ca atare!”, a scris Diana Șoșoacă, lidera SOS România, pe pagina sa de Facebook.
Diana Șoșoacă este cercetată penal ca inculpat într-un dosar penal care include 11 capete de acuzare:
„Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet”, a declarat șefa SOS România după ce a fost chemată la audieri la Parchetul General.
Mai târziu ea l-a provocat la un „duel TV” pe procurorul general Alex Florența.
