Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității pentru Diana Șoșoacă. Când se va da votul final

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 13:53
Procedura privind ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă a fost declanșată oficial, după anunțul făcut în plenul Parlamentului European de Roberta Metsola, președinta instituției.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) va desemna un raportor care va analiza dosarul și va întocmi un raport pe baza documentelor primite.

Diana Șoșoacă va avea dreptul să fie audiată în fața Comisiei, pentru a-și prezenta punctul de vedere și eventualele probe în apărarea sa. Ulterior, Comisia JURI va formula o recomandare către plenul Parlamentului European, care va decide prin vot dacă îi va ridica sau nu imunitatea, a anunțat Antena 3 CNN.

Votul final ar putea avea loc cel mai devreme la sfârșitul lunii noiembrie sau, în funcție de durata procedurii, chiar anul viitor. Conform procedurilor, Diana Șoșoacă nu va putea fi prezentă în sală în momentul votului. În majoritatea cazurilor, Parlamentul European aprobă cererile de ridicare a imunității transmise de autoritățile naționale.

Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

