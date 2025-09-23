Lovitură pentru Diana Șoșoacă. Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității

Autor: Aniela Manolea
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 13:46
Lovitură pentru Diana Șoșoacă. Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității
Parchetul General a cerut la Bruxelles ridicarea imunității de europarlamentar pentru Diana Șoșoacă FOTO /Hepta

Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

Potrivit unui comunicat, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Diana Șoșoacă: ”Jidan nenorocit!”

Dintre acuzațiile aduse de Parchetul General, cea la care dovezi covârșitoare au fost publicate chiar de europarlamentara Diana Șoșoacă, este legată de „promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Cea mai recentă ieșire antisemită a președintei SOS România a inclus un mesaj pe care l-a șters apoi rapid de pe rețelele sociale: „Ne p*șăm pe tine, analfabetule! INCULTULE, IMBECILULE! JIDAN NENOROCIT! MAREȘALUL ION ANTONESCU ESTE UN EROU!”.

Diana Șoșoacă a participat și la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu la o troiță din apropierea Bucureștiului la finalul anului 2024.

SOS România a fost unul dintre partidele care a atacat promulgarea în Parlament a legii pentru combaterea antisemitismului, alături de AUR și POT.

Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni într-o citație, inclusiv antisemitism, legionarism și negarea sau minimizarea Holocaustului. „Nu ne pot aresta pe toți"
Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni într-o citație, inclusiv antisemitism, legionarism și negarea sau minimizarea Holocaustului. „Nu ne pot aresta pe toți”
Partidul S.O.S. România a transmis vineri, 19 septembrie, într-un comunicat de presă, că președintele formațiunii, Diana Șoșoacă, în prezent europarlamentar, a primit o citație în care...
Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă
Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă
Diana Șoșoacă a fost citată marți, 23 septembrie, la Parchetul General în calitate de suspectă într-un dosar în care sunt investigate 11 infracțiuni, au informat surse judiciare. Potrivit...
