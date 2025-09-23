Lovitură pentru Diana Șoșoacă. Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității

Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.
Potrivit unui comunicat, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:
Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.
Dintre acuzațiile aduse de Parchetul General, cea la care dovezi covârșitoare au fost publicate chiar de europarlamentara Diana Șoșoacă, este legată de „promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.
Cea mai recentă ieșire antisemită a președintei SOS România a inclus un mesaj pe care l-a șters apoi rapid de pe rețelele sociale: „Ne p*șăm pe tine, analfabetule! INCULTULE, IMBECILULE! JIDAN NENOROCIT! MAREȘALUL ION ANTONESCU ESTE UN EROU!”.
Diana Șoșoacă a participat și la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu la o troiță din apropierea Bucureștiului la finalul anului 2024.
SOS România a fost unul dintre partidele care a atacat promulgarea în Parlament a legii pentru combaterea antisemitismului, alături de AUR și POT.