Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO

Diana Șoșoacă se prezintă la Russia Today drept victimă a unui atac politic și juridic, acuzând Uniunea Europeană de cenzură și dictatură, și susține că este persecutată pentru politica sa externă „independentă” și relațiile cu Rusia, China și Palestina.

Ea susține că a fost sancționată constant pe vremea când se afla în Parlamentul României și că a avut peste 100 de dosare penale împotriva sa, în timp ce nu s-au luat măsuri împotriva altor politicieni care ar fi distrus industria și agricultura României sau ar fi contribuit la exodul populației.

"Este exact ceea ce mă așteptam să facă. Le-am spus oamenilor mei și colegilor din partidul meu că se va întâmpla în acest fel, pentru că politica mea externă, politica externă pe care o fac este împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană. Este împotriva războiului lor. Este despre adevăr și despre curaj, iar ei cred că toți oamenii sunt lași. Și, bineînțeles, din prima zi am avut o altă retorică. Am fost în Parlamentul României, am fost sancționată tot timpul. Am peste 100 de dosare penale împotriva mea. Nu s-au deschis dosare penale împotriva unei persoane politice care a distrus industria și agricultura României și împotriva celor care au redus populația, făcând oamenii să părăsească țara", susține Șoșoacă.

Șoșoacă susține că tensiunile au apărut din cauza relațiilor pe care le-a menținut cu Rusia, China și Palestina și că, în opinia sa, adevărata dictatură și cenzură se află în Uniunea Europeană.

"Eu sunt problema și mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare, mai ales pentru că am făcut ceva ce ei nu voiau să fac. Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina și, știți, ei au o altă retorică. Au acuzat toate aceste țări de dictatură, dar dictatura și cenzura se află în Uniunea Europeană", a mai declarat Șoșoacă la postul rus de televiziune.

