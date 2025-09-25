Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:48
1291 citiri
Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO
Diana Șoșoacă s-a plâns la Russia Today FOTO captură Facebook/Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă se prezintă la Russia Today drept victimă a unui atac politic și juridic, acuzând Uniunea Europeană de cenzură și dictatură, și susține că este persecutată pentru politica sa externă „independentă” și relațiile cu Rusia, China și Palestina.

Ea susține că a fost sancționată constant pe vremea când se afla în Parlamentul României și că a avut peste 100 de dosare penale împotriva sa, în timp ce nu s-au luat măsuri împotriva altor politicieni care ar fi distrus industria și agricultura României sau ar fi contribuit la exodul populației.

"Este exact ceea ce mă așteptam să facă. Le-am spus oamenilor mei și colegilor din partidul meu că se va întâmpla în acest fel, pentru că politica mea externă, politica externă pe care o fac este împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană. Este împotriva războiului lor. Este despre adevăr și despre curaj, iar ei cred că toți oamenii sunt lași. Și, bineînțeles, din prima zi am avut o altă retorică. Am fost în Parlamentul României, am fost sancționată tot timpul. Am peste 100 de dosare penale împotriva mea. Nu s-au deschis dosare penale împotriva unei persoane politice care a distrus industria și agricultura României și împotriva celor care au redus populația, făcând oamenii să părăsească țara", susține Șoșoacă.

Șoșoacă susține că tensiunile au apărut din cauza relațiilor pe care le-a menținut cu Rusia, China și Palestina și că, în opinia sa, adevărata dictatură și cenzură se află în Uniunea Europeană.

"Eu sunt problema și mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare, mai ales pentru că am făcut ceva ce ei nu voiau să fac. Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina și, știți, ei au o altă retorică. Au acuzat toate aceste țări de dictatură, dar dictatura și cenzura se află în Uniunea Europeană", a mai declarat Șoșoacă la postul rus de televiziune.

Barack Obama îl pune la punct pe Donald Trump după declarațiile legate de paracetamol. "Acest lucru subminează sănătatea publică și poate dăuna femeilor"
Barack Obama îl pune la punct pe Donald Trump după declarațiile legate de paracetamol. "Acest lucru subminează sănătatea publică și poate dăuna femeilor"
Barack Obama l-a criticat dur pe Donald Trump pentru afirmațiile privind legătura dintre paracetamol și autism, catalogându-le drept „o violență împotriva adevărului” ce ar putea afecta...
Încetul cu încetul, George Simion scapă de toți adversarii din zona extremistă. Este sfârșitul carierei politice pentru Diana Șoșoacă?
Încetul cu încetul, George Simion scapă de toți adversarii din zona extremistă. Este sfârșitul carierei politice pentru Diana Șoșoacă?
Dacă după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale lucrurile păreau că nu puteau merge mai bine pentru George Simion,...
#Diana Sosoaca, #russia today, #declaratii, #persecutie politica, #Uniunea Europeana , #Stiri Diana Sosoaca
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Catedrala Mantuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credinciosi sunt asteptati la sfintirea edificiul
DigiSport.ro
Ce avere are miliardarul roman cautat de nepalezi prin tot Bucurestiul. "Opresc si le dau cate 200 de euro"
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alegerile din Republica Moldova nu vor avea exit-polluri. S-a ajuns la această situație din cauza suspiciunilor legate de finanțarea companiei de sondare
  2. Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO
  3. Cine conduce în sondaje în Republica Moldova. Analiștii dezvăluie planul de rezervă al Maiei Sandu pentru a împiedica pro-rușii să preia puterea
  4. O nouă ședință tensionată a Coaliției. Ministerele cer 80 de miliarde la rectificarea bugetară, dar primesc doar 30. Bolojan nu renunță la concedierea a 13.000 de funcționari
  5. ”O alianță a social-democraților cu AUR poate duce la dispariția PSD”, spune Tanczos Barna. Reacția lui Sorin Grindeanu
  6. Mesajul lui Sorin Grindeanu înainte de ședința CSAT: ”Trebuie să avem mai multă fermitate, doar așa, cred eu, că rușii înțeleg”
  7. Se schimbă raportul de forțe în interiorul Coaliției? De ce a început PSD brusc să „joace tare” și să-l țină în șah pe Ilie Bolojan
  8. Grindeanu îi asigură pe români că vor prinde anul nou cu acest guvern. Nu e însă sigur că el va mai fi șef la PSD, deși tânjește la longevitatea lui Hunor. "Pare că e veșnic"
  9. Încetul cu încetul, George Simion scapă de toți adversarii din zona extremistă. Este sfârșitul carierei politice pentru Diana Șoșoacă?
  10. Grindeanu, despre "joaca" de-a demisia a premierului: "Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Oamenii așteaptă de la noi soluții"