Polițistul anchetat după ce senatoarea Șoșoacă s-a pozat pe motocicleta MAI cere ajutorul pe Facebook: N-am cerut nimănui carnetul de partid VIDEO

Polițistul care a lăsat-o pe senatoarea Diana Șoșoacă să se pozeze pe motocicleta Poliției Rutiere, Valer Kovacs, cere acum sprijinul oamenilor după ce superiorii lui au anunțat că fac verificări. El a postat pe rețelele de socializare câteva explicații cu privire la videoclipul realizat de Diana Șoșoacă pe motocicleta Poliției și spune că „este o zi neagră”, având în vedere că este supus unei anchete disciplinare.

Polițistul Valer Kovacs consideră că nu a făcut nimic greșit, dând de înțeles că ar permite oricărei persoane, indiferent că este politician sau nu, să se fotografieze pe echipamentele din dotarea Poliției.

Cum și de ce a lăsat-o pe senatoarea Diana Șoșoacă să se pozeze pe motocicleta Poliției

„Eram în pauză într-o parcare pe autostradă și am acceptat să mă văd cu dânsa. Mesajul a fost emoționant pentru mine, pentru că a fost de mulțumire pentru întreaga mea activitate pe care o desfășor în cadrul Poliției Române. Astăzi este o zi neagră pentru mine și vă voi explica. Când ați venit la mine să facem o poză pe autostradă sau o îmbrățișare, nu v-am cerut carnetul de membru de partid să văd de unde sunteți sau cine sunteți. Când ați avut nevoie de un polițist, de un ajutor, am fost acolo pentru fiecare dintre voi și nu am încercat să vă amendez, am încercat să ajut. V-am respectat pe toți și niciodată nu am întors spatele nimănui indiferent de situație. Dacă considerați că merit, vă rog, un mesaj de susținere pe adresele de email de la Guvern sau Ministerului de Interne”, a transmis polițistul Valer Kovacs, pe pagina sa de Facebook.

Reamintim, Diana Șoșoacă a postat pe rețelele de socializare un clip în care se urcă pe o motocicletă a Politiei, purtând o cască de polițist. Ulterior, Poliția Română a anunțat că face verificări.