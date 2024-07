Ce date a propus Diana Șoșoacă lui Ciolacu pentru prezidențiale. „Pe mine nu mă poate avantaja încălcarea legii şi a Constituţiei” VIDEO

Diana Şoşoacă, președinta SOS România, a declarat luni, 1 iulie, că i-a propus premierului, la consultările de la Palatul Victoria, ca alegerile prezidenţiale să se organizeze pe 10 şi 24 noiembrie, precum și organizarea parlamentarelor pe 8 decembrie.

"Am solicitat, din punctul nostru de vedere, pentru a se respecta Constituţia României, să se facă 10 noiembrie şi 24 noiembrie - alegerile prezidenţiale şi 8 decembrie parlamentare, sau efectiv 10 - parlamentarele, 24 - primul tur, 8 - al doilea tur. Văd ca le-au plăcut datele acestea că sunt duminici, pică exact ca în urmă cu 5 ani, 10 şi 24, iar 8 (decembrie - n.r.) le-am spus, cred că nu ştiţi ce este. Este ziua Constituţiei României şi Sfânta Zămislire. Aşa că hai să zămislim un preşedinte pentru România care să respecte Constituţia şi să o facă superioară, aşa cum este ea de fapt şi cum a fost gândită, tuturor instituţiilor europene", a spus Şoşoacă la Guvern.

Ea a adăugat că premierul i-a spus că există şi posibilitatea comasării alegerilor parlamentare cu cele prezidenţiale.

"Premierul mi-a spus care sunt opiniile dânsului, există şi posibilitatea comasării alegerilor într-un anumit tur, ori turul unu, ori turul doi cu alegerile parlamentare, asta a venit de la premier, pentru că i-au solicitat probabil cei de la PNL. Am înţeles că sunt discuţii în coaliţie şi sunt luate absolut toate variantele posibile în calcul. Evident că în acel moment am făcut o argumentaţie juridică, constituţională, pe cele două decizii, din 2012 şi 2024, cu privire la comasarea alegerilor şi am spus că sunt neconstituţionale. Ni s-a invocat faptul că pe noi ne-ar avantaja. Pe mine nu mă poate avantaja încălcarea legii şi încălcarea Constituţiei. Pe mine aceste lucruri mă deranjează grav şi a fost o luptă continuă în aceşti ani, şi ca avocat înainte, pentru a implementa Constituţia ca fiind superioară tuturor directivelor şi regulamentelor", a precizat Diana Şoşoacă.

Premierul Marcel Ciolacu are consultări, luni şi marţi, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare din acest an.

