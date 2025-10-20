Diana Șoșoacă și putinismul. „A devenit unul dintre vectorii cei mai vocali în a promova mesaje favorabile Kremlinului în România. Nu mai este o amenințare relevantă”

Diana Șoșoacă este din nou în centrul atenției după o apariție controversată la Moscova, într-o gală la care a fost prezent și președintele Rusiei - Vladimir Putin. Europarlamentara a publicat imagini de la eveniment și a spus auto laudativ că ar fi fost „singurul europarlamentar primit de liderul rus”, consolidându-și profilul de politician apropiat de Moscova.

În țară, prezența ei la recepțiile și evenimentele organizate de Ambasada Rusiei la București a devenit constantă, iar discursurile publice elogioase la adresa Kremlinului și critice la adresa Uniunii Europene îi conturează imaginea de figură marginală, dar vociferantă, pe scena politică de la noi.

Cei care analizează politica spun că gesturile sale sunt spectaculoase și foarte mediatizate, însă ele se desfășoară în afara structurilor de putere, în contextul în care România își reafirmă constant angajamentul pro-occidental și pro-european. Ca atare, epatarea și pozițiile sale pro-ruse par mai degrabă strategii de vizibilitate decât instrumente care să influențeze efectiv politica externă a statului, iar impactul lor real rămâne marginal în raport cu deciziile și orientările strategice ale țării.

Analistul politic și consultantul în comunicare Cristian Roșu a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, vizita eurodeputatei Diana Șoșoacă în Rusia.

Șoșoacă, un personaj format în proximitatea sistemului

Potrivit analistului, Diana Șoșoacă poate fi privită, sub multiple aspecte, precum un produs al tranziției postcomuniste din România, un personaj format în proximitatea sistemului, care a revenit ulterior în atenția publică într-un context populist, anti-sistem, cu nuanțe conspiraționiste și suveraniste.

„Diana Șoșoacă este, din multe puncte de vedere, un produs al tranziției românești postcomuniste – un personaj format în proximitatea sistemului, dar care ulterior a fost reactivat într-un context populist, anti-sistem, cu accente conspiraționiste și suveraniste.

Implicarea ei anterioară, în anii 2000, în cadrul Departamentului de Comerț Exterior condus de Eugen Dijmărescu, arată că nu este o „apariție spontană” a ultimilor ani, ci o figură cu o vechime birocratică în aparatul de stat. Ulterior, reapariția sa în spațiul public odată cu ascensiunea AUR a fost marcată de o retorică explozivă, axată pe tematici antivaccin, anti-NATO și pro-Rusia”, a spus Cristian Roșu în analiza sa pentru Ziare.com.

„Impactul său real asupra politicii externe a României este nul”

Cristian Roșu a indicat că după ce s-a desprins de AUR, Diana Șoșoacă a devenit unul dintre cei mai vocali promotori ai mesajelor favorabile Kremlinului în România, preluând uneori direct teme de propagandă rusească.

„După ce s-a rupt de AUR, Diana Șoșoacă a devenit unul dintre vectorii cei mai vocali în a promova mesaje favorabile Kremlinului în România, uneori chiar preluând direct teme de propagandă ale Federației Ruse. A fost asociată cu participarea la evenimente ale ambasadei ruse, a susținut discursuri publice în care glorifica pozițiile Moscovei și critica dur Occidentul. Cu toate acestea, impactul său real asupra politicii externe a României este nul. Nu are nicio pârghie instituțională relevantă, iar formațiunea sa politică este marginală din punct de vedere parlamentar”, a menționat Cristian Roșu pentru Ziare.com.

„Electoratul său, deși încă prezent, este mai mult reactiv decât activ”

Expertul a remarcat că relevanța Dianei Șoșoacă a scăzut considerabil în ultimele 12 luni. Cât privește adepții săi, în opinia analistului Cristian Roșu, deși încă existenți, ei reacționează mai mult la evenimente decât să inițieze acțiuni și se suprapun în mare măsură cu segmentul conspiraționist, care oricum nu mai are influență semnificativă în alegerile importante.

„Relevanța Dianei Șoșoacă a scăzut considerabil în ultimele 12 luni. Electoratul său, deși încă prezent, este mai mult reactiv decât activ și se suprapune în bună măsură cu segmentul conspiraționist care oricum nu mai are forță de decizie în alegerile majore.

Este important să înțelegem că România a avut și are figuri politice mult mai influente care au întreținut relații discutabile cu Federația Rusă (a se vedea cazul Adrian Năstase, sau cazuri internaționale ca Gerhard Schröder în Germania). Așadar, Diana Șoșoacă nu schimbă cursul strategic pro-occidental și pro-NATO al României – și, în termeni practici, nu mai este o amenințare relevantă”, a expus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

