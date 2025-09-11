Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”

Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, spune că asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk este un semnal pentru întreaga lume democratică în care libertatea de exprimare este mai amenințată ca oricând.

Diana Șoșoacă afirmă că Charlie Kirk a fost eliminat pentru curajul de a spune adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură.

”În memoria lui Charlie Kirk

Am aflat cu profundă durere că activistul conservator american Charlie Kirk a fost asasinat. Un om care și-a dedicat viața apărării libertății, credinței și valorilor tradiționale.

Charlie Kirk a avut curajul să spună adevărul într-o lume tot mai dominată de minciună, manipulare și cenzură. A plătit cu viața pentru libertatea de a le arăta oamenilor drumul spre lumină.

Moartea sa nu este doar o tragedie personală pentru familia și prietenii lui, ci și un semnal de alarmă pentru întreaga lume: libertatea de exprimare este astăzi mai amenințată ca oricând”, transmite Șoșoacă într-un comunicat.

„În România purtăm aceeași luptă”

„În alt colț al lumii, și în România, purtăm aceeași luptă. Poate cu alte cuvinte, cu un alt stil, dar cu aceeași credință: că omul trebuie să fie liber, că națiunile trebuie să rămână suverane, că familia și credința sunt fundamentul civilizației noastre.

Îmi exprim întreaga compasiune pentru familia lui Charlie Kirk, pentru soția și copiii săi, și transmit condoleanțe poporului american care a pierdut un luptător pentru adevăr.

Sacrificiul său ne obligă să nu cedăm. Să nu renunțăm niciodată la libertatea noastră, oricât de mare ar fi prețul. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, adaugă Șoșoacă.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat în gât miercuri la prânz, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universități din Utah.

În timp ce Kirk se afla pe scenă, așezat pe un scaun și răspunzând la întrebări în fața unei mulțimi de 3.000 de persoane, s-a auzit un foc de armă, înainte ca influencerul să-și ducă mâna la gât și să se prăbușească.

