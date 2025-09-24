Diana Șoșoacă, o nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr”

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat ferm după solicitarea de ridicare a imunității transmisă de Parchetul General către Parlamentul European. Șoșoacă califică demersul drept o „execuție politică la comandă”.

Șoșoacă a respins miercuri, 24 septembrie, într-un comunicat, acuzațiile care i se aduc, pe care le-a numit „halucinații juridice fabricate de un sistem mafiot”.

„În fața avalanșei de minciuni, manipulări și intoxicări propagate în spațiul public cu privire la solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European, mă văd obligată să dau un răspuns tranșant: Tot ceea ce se vehiculează reprezintă un nou atac politic la adresa mea și a suveraniștilor din România. Acuzațiile de „lipsire de libertate”, „propagandă legionară” și „promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe” sunt halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr și de vocea poporului român. Eu nu am lipsit niciodată pe nimeni de libertate, în schimb trăim cu toții într-o țară unde românilor le este răpit zilnic dreptul la demnitate, la muncă, la sănătate și la viitor”, transmite europarlamentara SOS România.

Aceasta acuză faptul că etichetele de „fascist”, „rasist” și „xenofob” sunt „armele ieftine ale celor care nu pot răspunde argumentelor” sale.

„Eu am apărat și voi apăra mereu România, identitatea, valorile și credința acestui popor. Dacă asta deranjează, înseamnă că îmi fac treaba corect. Solicitarea Parchetului General este o execuție politică la comandă, o încercare disperată de a mă reduce la tăcere, pentru că deranjez mafia transpartinică, interesele străine și planurile globaliste de distrugere a României”, a mai declarat Șoșoacă.

”Le transmit acestor structuri: nu mă intimidați și nu mă opriți! Am fost aleasă de români, nu de sistem. Voi continua să spun răspicat ceea ce alții șoptesc pe la colțuri. Dacă a apăra Constituția, poporul și suveranitatea înseamnă „delict”, atunci înseamnă că România a ajuns într-o dictatură. Eu nu mă voi opri. Nu sunt eu în boxa acuzaților, ci acest stat captiv în mâinile mafiei și al trădătorilor”, a transmis Șoșoacă.

Ce spune Parchetul General

Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a fost chemată marți la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal”, a transmis marți Parchetul într-un comunicat de presă.

Totodată, procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe YouTube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât „Trăiască Legiunea și Căpitanul” care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!”, spunea Șoșoacă.

În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

