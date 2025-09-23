Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO

Parchetul General a solicitat, marți, 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

Europarlamentara a reacționat la acuzațiile care i se aduc printr-un LIVE pe Facebook, spunând că "nu mor caii când vor câinii".

"Adevărul este că, pentru proștii care spuneau că sunt omul sistemului, este dovada cea mai vie cât de proști sunt. (...) Dacă cineva credea că mie o să-mi fie frică, se înșală amarnic. Acum vom vedea cine va rezista pe meterezele politicii atât în SOS România, în Parlament, cât și în organizații, pentru că tot ceea ce se întâmplă este pentru a speria oamenii.

(...) Vă dați seama cât de disperat este sistemul dacă a ajuns, din cenzura aia cumplită împotriva mea, să facă un circ mediatic cu proceduri extrem de prost făcute, pentru că cererea de ridicare a imunității europarlamentare este făcută de peste două luni de zile, este formulată de către procuror nu astăzi, așa că nu pot să spun decât că sunt disperați".

De asemenea, într-o intervenție la România TV, Șoșoacă a spus despre decizia Parchetului General de începere a urmăririi sale penale că este „spectacolul lor de toată jena”.

Ea și-a motivat și decizia de a nu fi prezentă la Parchet atunci când s-a cerut ridicarea imunității sale.

"Avocata mea a făcut cerere și a demonstrat că nu pot fi prezentă, în condițiile în care nu am dreptul la apărare, drept fundamental. Nu au de ce să mă aducă cu mandat. Eu am trimis justificare și eu, și avocatul. Au primit justificarea. Ăsta este spectacolul lor de toată jena. Eu v-am anunțat de aceste momente de mult timp. În România se desfășoară lupta între globalism și totalitarism", a declarat europarlamentara.

"De abia aștept să fac pușcărie pentru eliberarea poporului român. De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni", a mai spus Diana Șoșoacă pentru sursa citată.

Acuzațiile aduse Dianei Șoșoacă

Potrivit unui comunicat, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovare, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Dintre acuzațiile aduse de Parchetul General, cea la care dovezi covârșitoare au fost publicate chiar de europarlamentara Diana Șoșoacă, este legată de „promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Cea mai recentă ieșire antisemită a președintei SOS România a inclus un mesaj pe care l-a șters apoi rapid de pe rețelele sociale: „Ne p*șăm pe tine, analfabetule! INCULTULE, IMBECILULE! JIDAN NENOROCIT! MAREȘALUL ION ANTONESCU ESTE UN EROU!”.

Diana Șoșoacă a participat și la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu la o troiță din apropierea Bucureștiului la finalul anului 2024.

SOS România a fost unul dintre partidele care a atacat promulgarea în Parlament a legii pentru combaterea antisemitismului, alături de AUR și POT.

