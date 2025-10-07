Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”

Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
Diana Șoșoacă are discernământ redus, susține fostul ei soț FOTO Facebook /Silvestru Șoșoacă

Fostul soț al eurodeputatei Diana Șoșoacă a făcut declarații incendiare marți, 7 octombrie, despre dosarul penal în care președinta partidului SOS România a primit calitatea de inculpat. Silvestru Șoșoacă spune despre fosta soție că are discernământ redus, dar și că audierile de la Parchetul General i-au oferit acesteia o tribună națională.

Silvestru Șoșoacă consideră că cele 11 infracțiuni de care este acuzată Diana Șoșoacă nu o includ pe una dintre cele mai importante: delapidarea din fondurile SOS România.

„Diana are foarte multe capete de acuzare, dar mai are un dosar care nu apare aici deloc: delapidare din banii partidului, furturi masive”, a spus Silvestru Șoșoacă, citat de Gândul.

Silvestru Șoșoacă a mai acuzat-o pe fosta soție de delapidare din fondurile partidului din care a făcut parte și el. Alți membri SOS România care au făcut acuzații similare au fost excluși rapid din partid.

Fostul șot al șefei SOS România consideră că Diana Șoșoacă „are discernământ redus, dar o memorie foarte bună”.

Acesta consideră și că fosta lui soție se bucură de atenția primită după cererea Parchetului General de ridicare a imunității de eurodeputat.

„Cred că Sistemul o sacrifică, e ca un pion. Ea e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”, a mai spus Silvestru Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a fost informată de schimbarea statutului său de suspect în cel de inculpat în dosarul penal ce include 11 capete de acuzare:

  • 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
  • 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
  • promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;
  • ultraj.

