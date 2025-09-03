Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale

Partidul Dianei Șoșoacă se dezmembrează. Aproape de la o lună la alta, membri ai formațiunii SOS părăsesc mica tabără a avocatei. Astfel, cea mai recentă decizie privește excluderea a trei senatori, din partid.

Cristian Bem, Ninel Peia și Ioan Cristian-Rusu au fost dați afară din SOS. Potrivit unei informări transmise de partidul Dianei Șoșoacă, senatorii menționați, pe fondul excluderii, au pierdut și funcțiile aferente calității. Cel mai vizibil dintre cei menționați este Ninel Peia, fost candidat la alegerile prezidențiale, fost șef de partid „naționalist” și fost parlamentar PSD.

Partidul SOS rămâne fără membri

Înainte de Bem, Peia și Rusu, alți câțiva parlamentari au fost dați afară din SOS: Nadia-Cosmina Cerva, Petrea Dorin Silviu, Clement Sava și Rodica Cușnir.

Șoșoacă este revoltată și plănuiește acțiuni în justiție.

„Structurile Senatului și senatorii cărora li s-a retras sprijinul politic și au fost excluși din partid, au ales să nu dea curs deciziilor Partidului S.O.S. România, au păstrat inclusiv pe site-ul Senatului numele și însemnul electoral al partidului, au permis senatorilor menționați să își păstreze funcțiile și grupul, precum și toate avantajele obținute de Partidul S.O.S. România, încălcând toate dispozițiile legale în materie și săvârșind o serie de infracțiuni în complicitate cu senatorii excluși”, a transmis președintele SOS.

Atât partidul SOS, cât și o altă formațiune „naționalistă” ce a bifat o primă apariție în Parlament, POT, se află în situația de a pierde membri pe bandă rulantă.

