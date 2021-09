Cum a atacat Diana Șoșoacă alături de fanii ei un centru de vaccinare. Medic: „Sincer, m-am temut pentru viața mea” VIDEO

Desantul condus de Șoșoacă în comuna ieșeană – indivizi veniți de la Arad și București, care țipau că nu vor să le fie imunizați copiii

„Sincer, m-am temut pentru viața mea la un moment dat”

”Dacă dă Domnul să trăiesc până la toamnă...”

Doctorul Vasile Cepoi , directorul DSP Iași, spune că în ziua aceea nimeni nu s-a putut vaccina.În fața caravanei mobile, Diana Șoșoacă a dat tonul urletelor: “Jos mas-ca! Jos mas-ca! Jos mascarada! La pușcărie! Primarul la pușcărie! Fără vaccinare!“.Întregul circ a fost transmis pe Facebook de Diana Șoșoacă, ea pretinzând că acționează în beneficiul locuitorilor din circumscripția ei. „E cea mai mare minciună a secolului!“, a delirat senatoarea, referindu-se la punerea comunei Răchiteni sub carantină din cauza creșterii numărului de cazuri Covid. Ea a pretins că, de fapt, în localitate n-ar fi nimeni infectat!Urletele grupului au băgat spaima în localnici. Aceștia au fugit și în ziua aceea caravana mobilă a plecat fără să vaccineze pe cineva. Doctorul Vasile Cepoi a relatat pentru RFI : “Avem probleme, ultima situație nedorită este intervenția doamnei senator Șoșoacă la Răchiteni, care a blocat o acțiune de vaccinare a persoanelor care și-au exprimat această dorință, prin prezența ei cu un grup mai mare de oameni care nu le-a permis acestora să intre să se vaccineze. Din păcate, este o acțiune ilicită“.Au fost lezate drepturile a 12 oameni, pacienți netransportabili, care doreau să se imunizeze și n-au mai putut s-o facă, a explicat pentru Libertatea secretarul general al comunei Răchiteni, Aurelian Constantin Alexa. Familiile celor 12 pacienți, dar și alți oameni din localitate au fost nevoiți în zilele următoare să plece la centre din alte comune, ca să se poată imuniza.Caravana mobilă de vaccinare fusese solicitată chiar de primărie, a spus oficialul din primărie. Conform acestuia, medicii au ajuns, au pregătit circuitele și ustensilele, iar când au chemat oamenii care se strânseseră deja pentru a se vaccina, senatoarea Șoșoacă și indivizi veniți cu 3-4 mașini având numele din alte județe au blocat accesul în clădire.„Doamna Șoșoacă punea întrebări la foc automat, iar orice explicație a doamnei doctor, care este profesor universitar, era luată cu huiduieli și întrebări“A urmat o scenă de balamuc. Secretarul general al comunei Răchiteni a povestit: „Doamna Șoșoacă a venit cu trei-patru mașini cu numere de Arad, de București, care nu erau din zonă. Erau foarte revoltați, când doamna doctor venită de la Iași a deschis ușa și a rugat oamenii să intre, doamna Șoșoacă s-a repezit în ușă, domnul primar s-a dus lângă medic cerând să se respecte circuitele. A fost un schimb de replici și de acolo a început tămbălăul. Doamna Șoșoacă punea întrebări la foc automat, iar orice explicație a doamnei doctor, care este profesor universitar, era luată cu huiduieli și întrebări“.Șoșoacă și grupul ei de presiune adus din alte județe urlau că se opun să le fie vaccinați copiii, deși în mașinile cu care sosiseră în localitate nu era niciun copil. Aurelian Constantin Alexa a sesizat imediat bizareria: “Strigau întruna «luați labele de pe copiii noștri!». I-am întrebat pe oamenii de acolo dacă au copii și unde sunt, când ei urlă aici?“.Până la urmă, după 40 de minute de spectacol grotesc, timp în care nici poliția, nici jandarmeria n-au intervenit, persoanele programate la vaccinare au fost trimise către comunele învecinate.„Am redirecționat toți oamenii către alte centre de vaccinare, de la Roman și Mircești. Le-am făcut rost de mașini, pentru că problema lor era că sunt netransportabili. A fost un nepot venit la cineva care a luat niște oameni, am sunat oameni pe care îi mai cunoșteam și i-am trimis 10 kilometri la Mircești și Roman. Apoi, pentru că aveam și copii, doi minori, am programat o altă zi pentru copii“, a povestit secretarul general al comunei.Doctorul Elena Popa care a condus e chipa mobilă de la Răchiteni a declarat pentru RFI că s-a temut pentru viața ei și a echipei. Elena Popa crede că Diana Șoșoacă trebuie oprită: ”Ce am simțit? M-am temut pentru siguranța mea, pentru siguranța echipei și am fost foarte dezamăgită de faptul că nu am reușit să îmi îndeplinesc activitatea pentru care m-am dus acolo.Sincer, m-am temut pentru viața mea la un moment dat. De asta am și ieșit în față, pentru că trăgeau de ușă, țipau la ușă și am ieșit ca să vorbesc cât pot cu dumnealor. Plus că eu am găsit acolo niște cetățeni care voiau să se vaccineze și nu au putut să intre în clădire. Au fugit, au fost goniți, nu știu să vă spun.Noi am fost anunțați că poliția ar fi acolo, dar nu au fost... Atitudinea lor a fost foarte agresivă, și verbal, și fizic. Eu am crezut că poate putem discuta cu dumnealor, dar cred că e o atitudine pe care eu nu să o caracterizez. A fost un limbaj al oamenilor și al dumneaei pe care eu nu îl voi utiliza niciodată. Pentru că pun în pericol sănătatea oamenilor, fizică, îi face să creadă niște lucruri care nu sunt adevărate, dar adevărul este mult departe de ceea ce afirmă dumneaei.Este un pericol pentru noi toți, pentru sănătate, în primul rând, pentru oameni, pentru țara noastră în general”. Mediul Elena Popa cea care a avut curajul să o înfrunte pe senatoarea Diana Șoșoacă tremură și acum.Directorul DSP Iași a cerut un raport Primăriei și susține că va depune plîngere penală împotriva Dianei Șoșoacă.Reporterii RFI au făcut un reportaj în comuna aflată în carantină după episodul făcut de Șoșoacă:Marți 7 septembrie la orele prînzului străzile din Răchiteni erau goale. Un fost consilier local, om cu greutate în comună era înmormântat. ”Covid 19...”, a recunoscut în afara înregistrării primarul Petre Doboș.Miercuri 8 septembrie va fi a doua înmormintare. Tot o victima a Covid 19. La capătul comunei găsim o femeie dornică să povestească: „E o înmormântare azi. Omul acesta a fost bolnav, dar am auzit și că COVID-ul l-a stăpânit, pe acesta de îl îngroapă astăzi. E trecut și COVID-ul, dar el n-a murit de COVID. A avut apă la plămâni, se zice altfel, dar asta-i. Alături a fost COVID-ul. La Izvoare a fost bolnavă o familie în vârstă. Bărbatul său a murit, a fost îngropat și femeia a trecut prin boală”.Femeia stă de vorbă cu un vecin. Nu sunt vaccinati: „Dar eu deocamdată nu știu, stau în pătrățica mea. Știu că s-a dat în scenariul roșu, dar eu nu mă duc nicăieri. Eu sunt văduvă, care-s aici... Am fost operată cu câțiva ani în urmă la picioare și stau liniștită. Nu activez pe nicăieri, nu stau doar în casă. Mai ies și stau de vorbă cu vecinul în drum. Nu m-am vaccinat pentru că eu stau rău cu circulația și iau tratament și mi-a fost frică să mă vaccinez. Am făcut vaccinul antigripal astă toamnă și dacă dă Domnul să trăiesc până la toamnă, mă bag tot pe vaccinul antigripal. La ăsta nu mă bag că îmi e frică”, povestesc cei de la RFI.