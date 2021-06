Diana Sosoaca l-a agresat pe chestorul Camerei Deputatilor. Oficialul a incercat sa-i ascunda senatoarei sacul de recuzita. "Mi-ati pus mana pe gura!" VIDEO

Sosoaca a transmis in direct pe pagina de Facebook un moment in care-l surprinde pe Sergiu Vlad, chestorul Camerei Deputatilor ales din partea USR , incercand sa doseasca un sac negru de plastic.Senatoarea folosise obiectul drept recuzita in timpul discursului in care l-a criticat pe premierul Florin Citu Momentul filmat de Sosoaca o surprinde pe senatoare imbrancindu-l pe chestor si incercand sa-i indeparteze fortat masca de protectie.In dialogul dintre cei doi, Sosoaca incearca sa-l convinga pe chestor sa-i inapoieze sacul, in timp ce deputatul refuza.In cele din urma, Sosoaca si-a recuperat obiectul de recuzita.