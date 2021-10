Diana Șoșoacă, circ la pelerinajul de la Iași: „Sfânta Parascheva a vrut să fie senator”. Declarații jignitoare la adresa lui Raed Arafat VIDEO

Senatoarea Diana Șoșoacă a participat joi, 14 octombrie, la pelerinajul de la Iași organizat cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Și nu a rămas doar ”pioasă”, ci a ținut neapărat să își facă simțită prezența.

Mai întâi a făcut uz de funcție pentru a intra în Biserica „Cuvioasa Parascheva” și i-a spus jandarmului care a încercat să o împiedice că este așteptată în lăcașul de cult, intrând pe unde nu avea voie, scrie Adevărul.ro.

„Sunt senatorul, hai, ne certăm... Da, domnule, acolo, sunt aşteptată”, a susţinut aceasta.

În ciuda faptului că jandarmul i-a spus din nou că nu poate intra, senatoarea şi-a văzut de treabă şi, împreună cu susţinătorii ei, s-a alăturat celorlalţi credincioşi.

”Am venit să mă rog pentru țară. O să stau de două ori la coadă”

Șoșoacă a profitat de moment și a făcut o ”baie de mulțime” și a dat declarații reporterilor veniți la fața locului.

Senatoarea a susținut că va sta de două ori la coadă pentru a se închina la raclă pentru România, ţară despre care susţine că „se află pe fundul prăpastiei”.

„Am venit cu gânduri de pace, de rugăciune pentru această ţară şi pentru acest popor amărât. Noi am venit azi-noapte, de la 3 am stat la coadă şi o să mai stăm încă o dată pentru că o rugăciune în plus este binevenită pentru ţara aceasta care se află pe fundul prăpastiei la acest moment”, a declarat Diana Şoşoacă.

”Arafat e de vină”

Ea a mai spus că anul trecut Dumnezeu a învins în România pe cei mai mari trădători. Apoi l-a criticat pe Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și pe cei care se află acum în funtea țării, spunând că din cauza lor avem probleme în situația de față

„Dar atunci când avem străini la putere şi mai ales persoane care nu sunt nici căsătorite şi nu au nici copii nu au cum să înţeleagă ce înseamnă să fii familist, să mergi la biserică ș.a.m.d.

Şi mai ales că sunt de altă religie. Şi atunci avem o problemă. Avem o problemă pentru că religia lor văd că începe să se impună în Europa şi stau să-mi aduc aminte, să ne aducem aminte cu toţii cât a luptat Ştefan cel Mare împotriva Imperiului Otoman tocmai pentru ca aceste tărâmuri minunate să rămână creştine, iar acum ce? Să fim musulmanizaţi pentru că un musulman conduce România?

Cu tot respectul pentru musulmani, dar aici suntem creştini ortodocşi şi trebuie să ni se respecte drepturile. Aici e problema. Vorbim de Raed Arafat. Dacă nu ar exista acest om şi ceilalţi politicieni care nu fac decât rău efectiv... deci nu i-am văzut cu un pic de empatie, cu un pic de suflet, n-au nimic, nu simt. Sunt reci, sunt opaci, sunt insensibili. De aceea avem aceste probleme”, a explicat Diana Șoșoacă.

”Sânta Parascheva a vrut să fiu senator”

Șoșoacă a mai spus că ea crede că Sfânta Parascheva a vrut să fie senator.

”Da, deci anul trecut, nu ştiu, poate că Sfânta Cuvioasă Parascheva a vrut să fiu senator tocmai ca să duc la îndeplinire probabil menirea pe care o am, cum zice Sfinţia sa Teodosie”, a conchis Diana Şoşoacă.

Eu stau la coadă cu poporul

Pe de altă parte, Diana Șoșoacă a făcut un live în care a spus că ea stă la coadă cu oamenii și nu se bagă în față.

"Ia să vedeți puhoi de lume. 8 kilometri de coadă am parcurs." Ea îi întreba pe oameni cum se simt fără mască. Apoi a spus că există COVID, dar nu există medicamente în spital și medicii îi omoară pe pacienți pentru că morții aduc bani.