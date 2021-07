Diana Sosoaca cheama "dacii, lupii si patriotii" sa-l suspende pe Klaus Iohannis

Modul de adresare din textul petitiei este cel specific Dianei Sosoaca si celor din gruparea care o sustine."Asa nu se mai poate, Pana aici, Ajunge!!!Romani, daci, lupi, patrioti!!!Semnati aceasta petitie, informati-va prietenii si distribuiti masiv pe toate retelele de socializare si in presa!!! Puterea suntem noi, uniti: poporul roman!!!Acum e momentul, va chemam "la lupta" si la unire intr-un singur gand si urmand o singura idee pe care stim ca v-o doriti cu totii: Demiterea Presedintelui Romaniei", se arata in textul petitiei.Initiatorii demersului se adreseaza Senatului si Camerei Deputatilor , carora le cer sa initieze o propunere de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis . Acestia invoca in acest sens mai multe articole din constitutie si subliniaza ca demiterea presedintelui este "o prioritate nationala"."Initiativa civica este propusa de administratia grupurilor Facebook LA LUPTA, PATRIOTI! Si ROMANIA CIVICA, grupuri civice, patriotice si nationaliste, fara afiliere politica la niciunul dintre partidele si (sau) organizatiile politice existente in Romania", se mai arata in petitie.