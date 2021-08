Diana Șoșoacă are o părere despre scandalul politic al momentului: "Vine de la Ciucă, pe care mulți îl vor premier"

Florin Cîțu, prins băut la volan

„Daca era așa o bagatelă, de ce nu a trecut-o în niciuna dintre declarațiile sale. Din câte am discutat cu niște colegi, nu există, în privința acestei infracțiuni, instituția asta a iertării pe care o avem noi. Nu există reabilitare pentru această infracțiune.Ceea ce înseamnă că această faptă încă există în cazier. De ce nu a declarat? Îmi dau seama de unde are acele halucinații, de când ne spunea ce bine o duc românii. Nu cred că e vorba doar de alcool și cred că ce scrie presa e adevărat.Ieri l-am auzit că românii o duc așa de bine și că avem salarii de 3.000 de euro și au început să se înmulțească. Nu cred ca i-a facut-o Orban, cred că tot acest scandal vine de la domnul Ciucă. În luptele de acaparare a Pieței Victoria există niște așa-ziși domni revolutionari care îl vor pe Ciucă premier.Sunt vreo 3 grupări, dintre care una, care e cea mai incisivă, îl vrea pe Ciucă premier. Există un personaj, venit din străinătate, care i-a cerut lui Iohannis să-l pună pe Ciucă premier. O să vedeți peste o săptămănă despre ce este vorba”, a declarat Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS. Un document din martie 2000, apărut în presă miercuri, 11 august, arată că premierul Florin Cîțu a făcut două zile de închisoare în SUA pentru că a condus băut, în anul 2000, și că a primit o amendă de 1.000 de dolari. Premierul a recunoscut fapta.”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă în PNL ”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, 11 august, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.