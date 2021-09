Diana Șoșoacă condamnă înțelegerea dintre AUR și USRPLUS pentru moțiune: „Nu ieșiți în stradă pentru interesele meschine ale unor neomarxiști”

Parlamentarul independent spune că dacă USR PLUS vrea sprijinul ei să îl suspende pe preşedintele Iohannis şi să o pună pe ea în funcţia de premier.„Au pierdut o funcţie şi bani. Ministerul Justiţiei e căpuşat de seriviciile secrete şi nu doar cele românşti. Avem injustiţie nu justiţie. Mă întreb de ce acum Cîţu nu mai e bun, când în urmă cu câteva luni era cel mai bun. Fac un apel la români. Să nu iasă în stradă românii pentru aceşti neomarxişti.Stelian Ion a făcut avocatura de ruşine. Vor să scoată SIIJ ca să o acopere pe Codruţa Kovesi. Acum fac caz că scot un ministru.Nu i-am văzut pe reziști ieșind în stradă când românii erau obligați să se vaccineze. Dacă vor sprijinul meu vreau suspendarea lui Iohannis. Numiți-mă pe mine premier și schimbăm tot din Guvern și SIE , SRI", a declarat Șoșoacă la România TV. Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat joi, 2 septembrie, că a discutat deja cu reprezentanții AUR pentru a strânge semnăturile necesare moțiunii de cenzură împotriva premierului Cîțu.USR PLUS are doar 80 de semnături, pe când, cu AUR, ar avea 122, deci depunerea moțiunii ar fi posibilă.Ionuț Moșteanu a adăugat că ”ar vrea să nu se ajungă aici”, dar că asta depinde de ”maturitatea politică a lui Florin Cîțu”.”Așa cum în parlament l-am pus, tot în parlament îl vom da jos. Am discutat cu toate partidele politice despre o posibilă moțiune de cenzură. USR PLUS are 80 de parlamentari. Am discutat cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text. Aș vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde de maturitatea politică a lui Florin Cîțu”, a declarat Ionuț Moșteanu.