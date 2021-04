Sosoaca nu a fost lasata sa intre la sedinta pentru ca nu avea masca sanitara."Mi-a strivit picioru. Am fost supusa violentelor"

Sosoaca a fortat usa cu piciorul si s-a certat cu colegii sai care erau prezenti la sedinta."Mi-a strivit picioru. Am fost supusa violentelor", a spus senatoarea.Intr-un final, a reusit sa intre, insa dupa 20 de minute Sosoaca a parasit sedinta Comisiei juridice, reuniunea fiind suspendata. Diana Sosoaca a fost asteptata la usa salii de sedinta de sotul ei si de deputatul independent Mihai Lasca, fost AUR , informeaza Agerpres.Pe ordinea de zi a Comisiei era chiar dezbaterea sesizarii grupului PNL prin care se solicita analizarea "derapajelor" de comportament ale senatoarei Diana Sosoaca in Parlament.A fost prezent si avocatul Dianei Sosoaca, care a sustinut ca refuzul membrilor Comisiei juridice de a o primi la sedinta pe clienta sa fara o masca similara celor purtate de senatori si de membri staff-ului, reprezinta o antepronuntare."Doamna Iulia Scantei incalcati dreptul constitutional la aparare. (...) Voi formula plangere penala impotriva dumneavoastra", i-a transmis Diana Sosoaca, din cadrul usii, presedintelui Comisiei juridice.Senatoarea s-a certat si cu jurnalistii prezenti in Parlament.Sosoaca, a fost exclusa din AUR si s-a remarcat prin refuzul de a purta masca de protectie, dar si prin scandalurile, prin contestarea tuturor masurilor luate pe durata pandemiei si participarea la protestele anti-masca.Sosoaca a facut scandal pe holul Parlamentului si a spus ca a sunat la 112. Senatoarea purta o masca de plastic, transparenta, in locul mastii de protectie sanitara din material textil.Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din partidul AUR la inceputul lunii februarie.Decizia a fost luata dupa ce senatoarea a fost protagonista mai multor scandaluri, fara a tine cont de strategia formatiunii politice. "Din pacate, informatia poate fi confirmata. Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Conducerea partidului i-a repetat in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR. Are si dansa publicul ei care o sustine si era bine sa avem o colaborare. Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor. Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului", a declarat Dan Tanasa.