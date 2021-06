Senatorul agresat de Diana Sosoaca: M-am speriat. Mi-a pus mana pe fata si m-a strans de nas si gura

Chestor din partea Senatului, Sergiu Vlad a fost pus ieri de catre presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban sa o scoata afara pe senatoarea Diana Sosoaca dupa ce aceasta a venit cu un sac pentru cadavre cu care il urmarea pe premierul Florin Citu Intr-un interviu pentru DigiFM, senatorul USR a povestit ca acesta nu a fost singurul eveniment de acest fel."Intr-adevar, a fost de o agresivitate iesita din comun. Am mai avut un incident la Senat . Fiind chestor, ma ocup, printre altele, si de respectarea ordinii in plenul Senatului sau, in cazul acesta, in plenul comun. Am mai avut un eveniment, dar atunci nu a fost atat de infricosatoare. M-a speriat atunci cand mi-a pus mana pe fata si m-a strans de nas si gura. Mi-a pus palma si mi-a strans nasul si gura, spunandu-mi 'Da-ti masca jos! Da-ti masca jos!'. O sa ii fac o plangere... interna, aici la Senat. Din pacate, pedepsele sunt foarte blande, cel mult o mustrare", a declarat Sergiu Vlad.Senatoarea neafiliata Diana Sosoaca a produs un nou moment de circ in timpul dezbaterilor care au avut loc marti, 29 iunie, inainte de votarea motiunii de cenzura depuse de PSD Sosoaca a transmis in direct pe pagina de Facebook un moment in care-l surprinde pe Sergiu Vlad, chestorul Camerei Deputatilor ales din partea USR, incercand sa doseasca un sac negru de plastic.Senatoarea folosise obiectul drept recuzita in timpul discursului in care l-a criticat pe premierul Florin Citu. Momentul filmat de Sosoaca o surprinde pe senatoare imbrancindu-l pe chestor si incercand sa-i indeparteze fortat masca de protectie.In dialogul dintre cei doi, Sosoaca incearca sa-l convinga pe chestor sa-i inapoieze sacul, in timp ce deputatul refuza.