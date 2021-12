Cum se apără Silvestru Șoșoacă după ce a fost acuzat de jurnalista italiană că a mușcat-o de braț: ”Mie îmi plac mai cărnoase mâinile”

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a negat joi, 16 decembrie, că ar fi mușcat-o de mână pe jurnalista italiană. Acesta susține că scopul Luciei Goracci a fost să facă show și că el este o victimă colaterală.

Soțul senatoarei a mers pentru prima dată la Poliţie să bifeze controlul judiciar.

Acesta s-a arătat amuzat de acuzațiile jurnalistei, pe care a acuzat-o că ”are o problemă”.

”Aveam şi masca când am muşcat-o. M-a pufnit râsul când am auzit. Eu cred că e o minciună, nu pot să cred aşa ceva. Eu cum aud asta, îmi vine să râd. Nu, nu am muşcat-o. Nu muşc de felul meu pe nimeni. Nu agresez pe nimeni. E o minciună. Dacă e adevărat (n.red. că a susţinut asta Lucia Goracci), e o problemă cu femeia.

A declarat asta pentru spectacol, pentru show. Ziariştii fac show, fac spectacol. Nu mai sunt teatre de război, dânsa cu echipa ei nu mai are unde să meargă. Americanii bat în retragere, ruşii şi chinezii înaintează în lume. Ea e o victimă colaterală, probabil din dorinţa de a mai fi în temă, de a mai fi în piaţă, caută show”, a declarat Silvestru Şoşoacă.

El susține că ținta scandalului era, de fapt, Diana Șoșoacă și mișcarea pe care o reprezintă, el fiind victimă colaterală.

”Nu neapărat să ne discrediteze pe noi, brandul Şoşoacă, nici vorbă, ci mişcările astea suveraniste din întreaga lume. Că ne confundăm noi cu mişcarea asta în România, dar nu suntem singurii.

Ea a primit câteva indicaţii preţioase, pentru că a fost şi prin Sibiu, prin Braşov, şi pe la Deveselu... probabil au discutat mai multe acolo la mese. Ţinta a fost Diana, nu eu, clar, eu sunt pe lângă. Dar s-au mulţumit să mă agaţe şi pe mine”, a mai declarat Silvestru Şoşoacă.

Ulterior, a mers la Judecătoria Sectorului 1, unde a contestat, fără succes, măsura controlului judiciar. Silvestru Şoşoacă a fost însoţit de o echipă formată din doi avocaţi, dar şi de soţia sa.

Acolo, soțul senatoarei a făcut o nouă declarație privind acuzația care i se aduce, spunând că mâna jurnalistei era ”prea osoasă”. ”Mie îmi plac mai cărnoase mâinile”, a adăugat acesta.

