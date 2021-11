Șoșoacă cere anularea amenzii de la petrecerea unde îi dădea dedicații lui Raed Arafat: „În timpul cântatului, plămânii au nevoie de aer!” VIDEO

Diana Șoșoacă le cere magistraților din cadrul Judecătoriei Iași să anuleze un proces-verbal prin care a fost sancționată de oamenii legii.

În cererea depusă la instanță, Diana Șoșoacă a cerut anularea procesului-verbal întocmit pe data de 6 februarie 2021 și anularea amenzii, să se constate că mențiunile au fost făcute de agent cu încălcarea dispozițiilor legale, exces de putere și abuz de drept, cheltuieli de judecată, dar și, în subsidiar, înlocuirea amenzii cu un avertisment, relatează Bună Ziua Iași.

„Mi s-a comunicat prin Poștă o amendă în cuantum de 1.000 de lei. Niciun organ de ordine nu m-a contactat vreodată să discute cu mine, nici la data de 6 februarie 2021, nici pe 5 februarie 2021, în intervalul orar 21:00 – 22:00, nu a venit nimeni la Restaurantul «La Palia», unde aceștia susțin că am fost pentru serbarea zilei de naștere a soțului meu. Mă întreb retoric: cum au constatat acești agenți faptele descrise? Mai mult, în niciunul dintre actele invocate că le-aș fi încălcat nu menționează faptul că nu am dreptul să cânt. Eu am o adeverință medicală întrucât sunt exceptată de la purtatul măștii de protecție, având afecțiuni care sunt atestate medical și care mă scutesc de această obligație”, a precizat senatoarea Diana Șoșoacă în plângerea adresată instanței ieșene.

„Este evident că, în timpul cântatului, plămânii au nevoie de aer! Se realizează un efort fizic care nu îți permite purtatul măștii. Potrivit Ordinului nr. 874/81/2020, sunt exceptate de la purtatul măștii persoanele care fac efort fizic. În ceea ce privește distanțarea fizică, nu se mai putea aplica, având în vedere că Iașul era în scenariul verde, iar localurile puteau funcționa cu 50 la sută din capacitate ocupată. Noi suntem câțiva prieteni care ne întâlnim tot timpul, niciunul dintre noi nu s-a îmbolnăvit vreodată, iar SARS-CoV-2 este un virus care are procentaj de vindecare de 99,77 la sută, conform datelor oficiale ale OMS și INSP”, a subliniat Diana Șoșoacă.

Senatoarea de Iași a adăugat că, dintr-o capacitate de 200 de locuri, în restaurantul amintit erau doar 10 oameni, la două mese.

„Eram 10 oameni la două mese și ospătarii care respectau regulile impuse de Guvern, dar care încalcă Constituția României. Consider că această amendă a fost aplicată la solicitarea unei persoane politice care a obligat Poliția ieșeană să mă sancționeze, fiind de notorietate lupta politică – și nu numai! – care se duce împotriva mea”, a mai afirmat Diana Șoșoacă.

la începutul lunii februarie a acestui an, senatoarea a postat un film pe o rețea de socializare, în cadrul căruia se vedea cum aceasta cântă și dă dedicații într-un restaurant. Potrivit acesteia, a fost vorba despre Restaurantul „La Palia”, din Iași. Aceasta i-ar fi dat dedicații lui Raed Arafat.