Planurile Dianei Sosoaca dupa demiterea din partidul alaturi de care a devenit celebra: "Nu ati vazut ce dezastru a facut AUR in Republica Moldova?"

"Mi-au spus ca a incetat campania electorala si trebuie sa fim ca ceilalti"

Amintim ca AUR nu a reusit sa ia nici macar o zecime din pragul electoral, primind doar 0,49% dintre voturi la alegerile de duminica din Republica Moldova "Nu ati vazut ce dezastru a facut AUR si in Republica Moldova si la alegerile locale partiale din Romania? Deja pe Facebook au inceput sa apara urmatoarele anunturi: alegeri parlamentare Romania 2020 AUR+Sosoaca 10%, prin redistribuire 11%, alegeri locale 2021 AUR-Sosoaca 1,6%, alegerile parlamentare Republica Moldova 2021 AUR-Sosoaca 0,4%. Aceste lucruri circula pe Facebook si eu m-am amuzat teribil. In timpul campaniei electorale, inclusiv la alegerile locale de la noi, am fost sunata de nenumarati oameni din tara sa ma intrebe daca eu mai fac parte din AUR pentru ca foarte multi de la AUR spun ca eu sunt membra AUR, ceea ce este total eronat.Apoi, cand au fost alegerile parlamentare in Republica Moldova am fost sunata de cetateni moldoveni, romanii nostri de peste Prut, care m-au intrebat daca este adevarat ca eu fac parte din AUR pentru ca cei din AUR au spus in Moldova ca eu fac parte din AUR. Le-am spus ca nu este adevarat, am avut si niste emisiuni online si am specificat foarte clar ca eu nu mai fac parte din AUR pentru ca ei m-au dat afara. De cand am plecat eu de acolo ei sunt intr-o cadere libera. Acum realizeaza toata lumea ca daca eu nu as fi fost acolo, AUR nu ar fi intrat niciodata in Parlamentul Romaniei", a declarat Diana Sosoaca pentru"Eu mi-am pastrat aceeasi linie, aceeasi lupta, nu m-am dezis de ea, in timp ce imediat ce am intrat in Parlament mi s-a spus de catre asa zisa conducere AUR, pentru ca nici Tarziu si nici Simion nu sunt copresedinti, ci domnul Lulea, ca a incetat campania electorala si trebuie sa fim ca ceilalti. Atunci m-am uitat in ochii lor si le-am spus: << Daca voi credeti ca eu am ajuns in Parlamentul Romaniei pentru ca am dorit sa apuc ciolanul, va inselati amarnic. >> Eu am de toate. Mie ca parlamentar mi-au scazut veniturile de 5 ori. Eu ca avocat catig de rup, ca parlamentar nu. Eu daca am facut acest pas l-am facut strict sa pot schimba ceva in Romania, spre binele poporului roman", a continuat aceasta.Intrebata daca ia in considerare sa isi depuna adeziunea la un alt partid , fostul senator AUR a dezvaluit ca exista deja un partid nou creat din care va face parte, insa un anunt in acest sens il va face "la momentul oportun"."Nu m-am gandit sa merg catre un alt partid. E vreun partid bun pentru romani? Ati vazut vreunul? Deja este aproape facut (nr - intrebata daca a luat in considerara sa isi faca propriul partid), doar ca nu e numele meu acolo, va fi cand va trebui. Voi anunta la momentul oportun despre ce este vorba", a precizat Sosoaca.Amintim ca in februarie 2021 AUR a decis excluderea din partid a senatorului Diana Sosoaca pe motiv ca "aducea prejudicii de imagine de foarte multa vreme, cu iesirile publice necontrolate"."Sunt motive de indisciplina de partid si motive de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Sunt anumite documente pe care trebuie sa le inaintam spre conducerea Senatului si isi va pierde toate functiile ca urmare a acestei decizii. Dansa a fost avertizata in repetate randuri. Ne aducea prejudicii de imagine de foarte multa vreme, cu iesirile publice necontrolate.Si nu vorbim aici doar de cele particulare, la televiziuni sau in live-urile de pe Facebook, ci si in Parlamentul Romaniei, unde nu a reusit sa se adapteze la niste norme pe care trebuie sa le acceptam cu totii. Nu putem sa ne comportam acolo altfel decat intr-un registru al normalitatii, al politetii si al respectului fata de ceilalti parlamentari . Nu ne purtam ca pe strada, nu suntem pe stadion", a explicat la acea vreme copresedintele AUR, Claudiu Tarziu.