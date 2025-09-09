Șoșoacă a răcnit la Maia Sandu, în Parlamentul European. Lidera SOS, huiduită. "E adevărat, e istorie" VIDEO

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în Parlamentul European, adresându-se eurodeputaților și subliniind amenințările crescânde la adresa democrațiilor din regiune. Discursul său a venit în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, considerate decisive pentru consolidarea democrației și parcursul european al Moldovei.

Maia Sandu a avertizat asupra riscurilor venite din partea Rusiei, explicând că scopul Kremlinului este de a destabiliza Moldova și de a o transforma "într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene".

La finalul discursului său, președinta Republicii Moldova a fost interpelată din sală de europarlamentara Diana Șoșoacă. Aceasta i-a strigat Maiei Sandu că: "Moldova e România, doamna Maia Sandu, Moldova e România". Gestul liderei SOS România a fost primit cu huiduieli.

"E adevărat, e istorie", a spus Șoșoacă dezamăgită.

Alegeri capitale în Moldova

„Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a spus Sandu.

Președinta a atras atenția asupra interferențelor externe care vizează scrutinul, afirmând că „interferența nu începe și nu se încheie în ziua votului. Ea începe cu mai multe luni înainte și persistă cu mult după. Precum un virus, găsește slăbiciunile - și lovește.”

