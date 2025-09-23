Ziare.com Fara Filtru: Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:02
Șefa SOS, Diana Șoșoacă FOTO Hepta

Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

Politologul Cristian Preda a comentat marți seară, 23 septembrie, pe Facebook, decizia Parchetului General, susținând că e sigur că "Parlamentul European va aproba cererea".

Preda nu vrea, însă, ca procesul care va urma să o transforme în victimă pe lidera SOS România. El speră ca acesta "să fie o lecție pentru toți cei care înjosesc statutul de parlamentar".

"Aflu că Parchetul cere ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea. Asta e sigur.

Sper ca procesul care va urma să nu o transforme în victimă, ci să fie o lecție pentru toți cei care înjosesc statutul de parlamentar", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Acuzațiile aduse Dianei Șoșoacă

Potrivit unui comunicat, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovare, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Dintre acuzațiile aduse de Parchetul General, cea la care dovezi covârșitoare au fost publicate chiar de europarlamentara Diana Șoșoacă, este legată de „promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Cea mai recentă ieșire antisemită a președintei SOS România a inclus un mesaj pe care l-a șters apoi rapid de pe rețelele sociale: „Ne p*șăm pe tine, analfabetule! INCULTULE, IMBECILULE! JIDAN NENOROCIT! MAREȘALUL ION ANTONESCU ESTE UN EROU!”.

Diana Șoșoacă a participat și la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu la o troiță din apropierea Bucureștiului la finalul anului 2024.

SOS România a fost unul dintre partidele care a atacat promulgarea în Parlament a legii pentru combaterea antisemitismului, alături de AUR și POT.

