Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”

După ce a participat la evenimentul „Prietenii Rusiei”, la Moscova, Diana Șoșoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat prin intermediul căruia a prezentat „raportul”.

Potrivit europarlamentarei SOS, la evenimentul respectiv au participat „tineri formatori de opinie din întreaga lume”. Diana Șoșoacă ar fi luat parte la eveniment în calitate de „vorbitor principal”.

Diana Șoșoacă s-a recomandat la întrunirea „prietenilor Rusiei” drept „unul dintre cei mai buni avocați ai României”.

„Mă întrebați cum am intrat eu în politică, sunt avocat de 30 de ani, mă laud că sunt unul dintre cei mai buni avocați ai României. Întotdeauna am fost împotriva sistemului, întotdeauna am apărat oamenii care erau opresați de sistem. Am avut curajul să lupt împotriva serviciilor secrete, a guvernului, parlamentului. Mă uit la voi și-mi aduc aminte de mine la vârsta voastră și-mi aduc aminte cum mă certam cu poliția pe stradă și cu jandarmii pentru că încălcau drepturile și libertățile fundamentale. În școala și în liceu îmi apăram colegii”, a povestit Șoșoacă.

Europarlamentara a mai povestit că l-a amenințat pe Zelenski la un moment dat și astfel, președintele ucrainean nu a mai avut curajul să vină în Parlamentul României.

„Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele! Să nu îndrăznească să țină un discurs în parlamentul meu. De ce spun parlamentul meu? Deoarece Constituția României spune că noi parlamentarii suntem reprezentanții poporului român, singurii care putem reprezenta suveranitatea poporului român. Eu sunt obligată în fața românilor să apăr suveranitatea și independența țarii mele și să reacționez în fața dușmanilor poporului meu”, a povestit Șoșoacă.

Ads

Europarlamentara a avut diverse remarci la adresa oficialului de la Kiev.

„În Ucraina avem peste un milion de români. Nu au voie să vorbească in limba română, nu au voie să se roage, le este interzisă ortodoxia. Avem mitropolitul Longhin care a fost bătut, băgat în spital, otrăvit. Are grijă de peste 400 de copii, regimul Zelenskyi a omorât peste 10 într-o singură zi. Am avut 208 școli de limbă română. Mai avem opt. Nu ai voie să te rogi în limba română. Suntem acuzați că vorbim limba moldovenească. Noi nu vorbim moldovenească, limba moldovenească nu există, este limba română. În Parlament aveam harta României Mari și strigam 'Dă-ne înapoi teritoriile ocupate, piticule dansator!', a expus președinta S.O.S. România”, se mai arată în comunicat.

Diana Șoșoacă, nemulțumiri față de BOR

În cadrul evenimentului, Șoșoacă a găsit reproșuri și pentru Biserica Ortodoxă Română.

„Nu știu cum a fost aici, dar În România au interzis Paștele. Bisericile au fost închise. Erau preoții care cântau singuri în biserica, iar noi nu aveam voie înăuntru. Lumina era adusă acasă de Poliție și dată în mâna noastră cu mănuși negre de plastic. Și atunci am organizat la nivelul întregii țări, cu oameni care aveau curaj, am ieșit în fața bisericilor cu lumânările aprinse. Ne-am filmat și a fost un Paște făcut de cei mai curajoși oameni împreună cu preoți care au avut acest curaj, dar Biserica Ortodoxă Română a clacat în fața puterii globaliste și a ales să ne trădeze”, a declarat Diana Șoșoacă.

Ads