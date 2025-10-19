Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 16:32
437 citiri
Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
Diana Șoșoacă, Volodimir Zelenski / FOTO: Șoșoacă (FB), President of Ukraine

După ce a participat la evenimentul „Prietenii Rusiei”, la Moscova, Diana Șoșoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat prin intermediul căruia a prezentat „raportul”.

Potrivit europarlamentarei SOS, la evenimentul respectiv au participat „tineri formatori de opinie din întreaga lume”. Diana Șoșoacă ar fi luat parte la eveniment în calitate de „vorbitor principal”.

Diana Șoșoacă s-a recomandat la întrunirea „prietenilor Rusiei” drept „unul dintre cei mai buni avocați ai României”.

„Mă întrebați cum am intrat eu în politică, sunt avocat de 30 de ani, mă laud că sunt unul dintre cei mai buni avocați ai României. Întotdeauna am fost împotriva sistemului, întotdeauna am apărat oamenii care erau opresați de sistem. Am avut curajul să lupt împotriva serviciilor secrete, a guvernului, parlamentului. Mă uit la voi și-mi aduc aminte de mine la vârsta voastră și-mi aduc aminte cum mă certam cu poliția pe stradă și cu jandarmii pentru că încălcau drepturile și libertățile fundamentale. În școala și în liceu îmi apăram colegii”, a povestit Șoșoacă.

Europarlamentara a mai povestit că l-a amenințat pe Zelenski la un moment dat și astfel, președintele ucrainean nu a mai avut curajul să vină în Parlamentul României.

„Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele! Să nu îndrăznească să țină un discurs în parlamentul meu. De ce spun parlamentul meu? Deoarece Constituția României spune că noi parlamentarii suntem reprezentanții poporului român, singurii care putem reprezenta suveranitatea poporului român. Eu sunt obligată în fața românilor să apăr suveranitatea și independența țarii mele și să reacționez în fața dușmanilor poporului meu”, a povestit Șoșoacă.

Europarlamentara a avut diverse remarci la adresa oficialului de la Kiev.

„În Ucraina avem peste un milion de români. Nu au voie să vorbească in limba română, nu au voie să se roage, le este interzisă ortodoxia. Avem mitropolitul Longhin care a fost bătut, băgat în spital, otrăvit. Are grijă de peste 400 de copii, regimul Zelenskyi a omorât peste 10 într-o singură zi. Am avut 208 școli de limbă română. Mai avem opt. Nu ai voie să te rogi în limba română. Suntem acuzați că vorbim limba moldovenească. Noi nu vorbim moldovenească, limba moldovenească nu există, este limba română. În Parlament aveam harta României Mari și strigam 'Dă-ne înapoi teritoriile ocupate, piticule dansator!', a expus președinta S.O.S. România”, se mai arată în comunicat.

Diana Șoșoacă, nemulțumiri față de BOR

În cadrul evenimentului, Șoșoacă a găsit reproșuri și pentru Biserica Ortodoxă Română.

„Nu știu cum a fost aici, dar În România au interzis Paștele. Bisericile au fost închise. Erau preoții care cântau singuri în biserica, iar noi nu aveam voie înăuntru. Lumina era adusă acasă de Poliție și dată în mâna noastră cu mănuși negre de plastic. Și atunci am organizat la nivelul întregii țări, cu oameni care aveau curaj, am ieșit în fața bisericilor cu lumânările aprinse. Ne-am filmat și a fost un Paște făcut de cei mai curajoși oameni împreună cu preoți care au avut acest curaj, dar Biserica Ortodoxă Română a clacat în fața puterii globaliste și a ales să ne trădeze”, a declarat Diana Șoșoacă.

Estonia avea un drum care trecea 30 de metri prin Rusia. După ce au văzut soldați ruși pe acolo, l-au închis și acum fac rută ocolitoare
Estonia avea un drum care trecea 30 de metri prin Rusia. După ce au văzut soldați ruși pe acolo, l-au închis și acum fac rută ocolitoare
Autoritățile estoniene au închis o porțiune de drum care traversează teritoriul rus după ce săptămâna trecută acolo a apărut un grup neobișnuit de mare de soldați ruși. Incidentul...
Un Putin cadaveric și-a făcut apariția la gala aniversară de 20 de ani a Russia Today. De la evenimentul organizat la teatrul Bolșoi n-a lipsit nici Diana Șoșoacă
Un Putin cadaveric și-a făcut apariția la gala aniversară de 20 de ani a Russia Today. De la evenimentul organizat la teatrul Bolșoi n-a lipsit nici Diana Șoșoacă
Vladimir Putin a vorbit la o seară de gală organizată cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a postului de televiziune Russia Today la Teatrul Bolșoi. Cu acest prilej, publicul a fost martorul...
#Diana Sosoaca, #Volodimir Zelenski, #Rusia, #scandal , #Diana Sosoaca
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
a1.ro
Un tanar a cerut sa intre in blocul din Rahova in care a fost o explozie. Ce obiect a insistat sa ia din casa. Toti l-au aplaudat
DigiSport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata sa dea o lovitura de proportii in Romania: un "gigant" de 2.100.000.000 de lei

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
  2. Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"
  3. George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
  4. Cât valorează acum aurul românesc ajuns la ruși. „Nu am uitat și nici nu am cedat în această luptă”
  5. Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”
  6. Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
  7. Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
  8. Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore
  9. Cum a pierdut PSD „între 10 și 15 la sută din electoratul tradițional” în favoarea AUR. „Când se percepe o criză politică”
  10. Concluziile corpului de control al premierului, după inundațiile de la Salina Praid. Erorile care au dus la dezastrul major