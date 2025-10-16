Misterul morții actriței Diane Keaton, lămurit de familie. Mesajul emoționant transmis fanilor

La câteva zile după valul de emoție provocat de moartea actriței Diane Keaton, familia acesteia a făcut primele declarații publice, confirmând cauza decesului și exprimându-și recunoștința pentru susținerea primită din partea fanilor din întreaga lume.

Diane Keaton a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, în California, cauza fiind o pneumonie, potrivit revistei People.

„Familia Keaton este profund recunoscătoare pentru extraordinarele mesaje de sprijin primite în ultimele zile, în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii pe 11 octombrie”, se arată în comunicatul transmis publicației. Cei dragi au adăugat că actrița și-a dedicat viața unor cauze care i-au fost mereu aproape de inimă: protejarea animalelor și sprijinirea persoanelor fără adăpost. „Iubea animalele și a fost mereu dedicată sprijinirii comunității persoanelor fără adăpost, așa că orice donație făcută în numele ei către o bancă de alimente locală sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat și profund apreciat”, a transmis familia.

Producțiile care au consacrat-o pe actriță

Diane Keaton, una dintre cele mai carismatice și atipice prezențe de la Hollywood, a fost premiată cu Oscar pentru rolul din Annie Hall (1977), film regizat de Woody Allen, inspirat în mare parte din propria ei personalitate. De-a lungul unei cariere impresionante, întinsă pe mai bine de cinci decenii, Keaton a jucat în producții care au devenit repere ale cinematografiei moderne, precum Nașul și continuările sale, Reds, Marvin’s Room, Something’s Gotta Give, The First Wives Club sau Father of the Bride.

Ads

Potrivit unei surse apropiate, citate tot de People, starea de sănătate a actriței „s-a deteriorat foarte brusc” în ultimele luni de viață, iar „moartea ei a fost neașteptată, mai ales pentru cineva cu o asemenea energie și forță”. În ultimele luni, Diane Keaton ar fi fost înconjurată doar de familia apropiată, care a ales să păstreze discreția totală. „Chiar și prietenii de lungă durată nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla”, a declarat aceeași sursă.

Colegii și prietenii ei de pe platourile de filmare, printre care Woody Allen, Jane Fonda, Meryl Streep, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio și Keanu Reeves i-au adus omagii publice, evocând-o ca pe o femeie de o sinceritate dezarmantă, cu o prezență inconfundabilă și un spirit liber.

Născută în Los Angeles în 1946 sub numele Diane Hall, actrița a fost cunoscută nu doar pentru talentul său, ci și pentru stilul său unic, mereu rafinat și excentric. Nu s-a căsătorit niciodată, dar a fost mamă devotată pentru cei doi copii pe care i-a adoptat – fiica Dexter, în 1996, și fiul Duke, în 2001. „Maternitatea m-a schimbat complet”, spunea ea într-un interviu mai vechi.

Ads