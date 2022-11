BOR a cumparat o biserica in Canada cu 350.000 de dolari

Biserica Ortodoxa Romana a semnat actele de cumparare a bisericii St. Jean-Bosco de la Gatineau, in Quebec, Canada, aceasta devenind prima biserica ortodoxa romana din regiunea Ouataouais.

Conform site-ului Parohiei Sfanta Maria, duminica 08 august se vor trage clopotele pentru prima data la Sfanta Liturghie iar la sfarsit va avea loc o slujba speciala de Te Deum.

Publicatia canadiana Le Droit a dedicat joi un articol trecerii bisericii Saint-Jean-Bosco in mainile credinciosilor ortodocsi romani din regiune.

Vechea biserica fusese cumparata in urma cu cativa ani de omul de afaceri Marcellin Chaumont, iar in luna ianuarie ea fusese inchiriata de consiliul Bisericii Ortodoxe romane condus de Viorel Hudema, pentru a putea tine in acest lacas slujbele si toate obiceiurile specifice.

Biserica atrage circa 75 de persoane zilnic. Ea a fost achizitionata pentru suma de 350.000 de dolari, a declarat Hudema, care spune ca lacasul de cult ii asteapta pe toti romanii din vecinatate, comunitatea fiind estimata la circa 10.000 de persoane.

Ads