Cum a maltratat o romanca din Italia batranii pe care trebuia sa-i ingrijeasca: "La tine o sa vina moartea, nu familia!"

Aurelia Dragomir a fost retinuta de politie, saptamana trecuta, iar apoi a fost plasata in arest la domiciliu, dupa ce anchetatorii au descoperit inregistrari in care se aude cum ii teoriza pe seniorii de care ar fi trebuit sa aiba grija. Italienii spun ca pe inregistrari se aude vocea romancei, amenintand si injurandu-i pe batrani, dar si vocile altor trei femei, toate italience. Mai mult, s-a descoperit si ca Aurelia Dragomir transferase ilegal azilul intr-un alt spatiu si ca incasa pentru ingrijirea fiecaruia dintre ei peste 1.300 de euro pe luna.Potrivit Leggo.it, femeile sunt acuzate de incalcarea legii privind activarea unei structuri de asistenta sociala fara autorizatie, absenta contractelor regulate de munca pentru colaboratori si abuz in administrarea medicamentelor."Esti nebun? Stai cuminte sau te impusc", le striga romanca, in timp ce batranii gemeau de durere si o implorau sa o ajute. Pe aceleasi inregistrari se aude cum romanca ii raspunde cu cinism unui batran care voia doar sa-si vada rudele: "o sa mori, iar rudele tale nu mai ajung". "Ce vrei, apa, apa, apa? Esti nebun? Stai cuminte sau te impusc", i-a spus unuia dintre seniori asistenta romancei.Politia italiana a intervenit si le-a retinut pe cele patru femei. Ele au aparut deja in fata judecatorului, care a decis masura arestului la domiciliu pentru fiecare din ele.Potrivit presei din Italia, femeile sunt acum acuzate de maltratarea batranilor pe care ii aveau in ingrijire, dar si de exercitarea abuziva a profesiei. Femeile sunt acuzate si ca ar fi administrat altor persoane sedative, fara sa tina cont de prescriptiile medicale, precum si de incalcari ale unor norme legate de activitatea unei structuri de asistenta sociala fara autorizatie.