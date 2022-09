Basarabenii au mers cu jalba in protap la un deputat PD

Zeci de cetateni moldoveni au fost primiti, duminica, la Chisinau, in audienta de catre deputatul PD de Iasi, Petru Movila. Audientele au avut loc in sediul national al Partidului Popular Crestin-Democrat (PPCD).

Principalele doleante, ale romanilor si moldovenilor veniti in audienta la deputatul democrat, au fost legate de conditiile de invatamant din scolile din Romania si de problema vizelor pentru intrarea in Romania a cetatenilor moldoveni.

"Audientele s-au adresat romanilor si moldovenilor care au probleme care intra in sfera atributiilor institutiilor romane. Cele mai multe solicitari au fost legate de conditiile in care elevii si studentii moldoveni invata la scolile din Romania", a declarat, duminica, pentru NewsIn, Petru Movila.

"Am luat in primire o serie de materiale scrise. Au fost si doua solicitari pentru refacerea a doua poduri peste Prut in judetele Iasi si Suceava", a mai precizat deputatul Petre Movila.

Alte probleme care au fost discutate, in cadrul audientei, au fost legate de implicarea autoritatilor de la Bucuresti in refacerea cimitirelor soldatilor romani din Republica Moldova si finantarea constructiiei de biserici peste Prut.

Ministerul de Externe al Republicii Moldova a emis, sambata, un comunicat de presa prin care isi manifesta ingrijorarea privind intentiile deputatului PD Petru Movila de a organiza audiente la Chisinau.

Insarcinatul cu afaceri al Romaniei la Chisinau, Monica Sitaru, a fost invitata la MAE al Republicii Moldova pentru a explica motivul vizitei lui Petru Movila in Republica Moldova.

"Pentru mine aceasta problema nu exista. Nu pot comenta, deoarece eu personal nu am primit nicio instiintare", a spus Movila.

In august 2007, Partidul Democrat si Partidul Popular Crestin-Democrat au cazut de acord sa sustina in fiecare luna audiente la sediile din Iasi si din Chisinau ale celor doua formatiuni politice.

La sfarsitul lunii septembrie, presedintele PPCD, Iurie Rosca, va organiza audiente la sediul PD din Iasi.

