Votul in strainatate: lungul drum de la coada la civilizatie

Eram la Zurich. Pentru prima data aveam sectie de vot in apropierea orasului. La solicitarile romanilor rezidenti in Elvetia, ale asociatiilor civice si ale unui partid, misiunea diplomatica infiintase o sectie de vot intr-o sala spatioasa de evenimente. Genul de sala in care poti organiza un eveniment cu 100 de persoane, cu mese, orchestra si ring de dans, fara sa ai impresia de spatiu ingust.Ca observator constiincios, ma prezint la 6 dimineata, ca sa pot asista la deschiderea sectiei de vot si votez printre primii alegatori la ora 7. Ziua incepe linistit. Avem de doua ori mai multe sectii de vot decat la ultimele alegeri si nimeni nu pare sa presimta ceea ce avea sa urmeze.De la ora 10 incepe sa se formeze coada. Delegatii completeaza de mana datele alegatorilor in listele suplimentare. Operatiunea merge greu si incetineste masiv votul. Fara sa stie despre ce este vorba, oamenii dau vina pe delegatii din sectia de vot si, odata cu ei, si pe observator. Unii ne acuza, la gramada, ca facem parte din partidul mult detestat pentru incercarile sale de a subordona politic justitia. Noroc ca majoritatea alegatorilor stau linistiti, chiar daca trebuie sa astepte cu orele la coada. Catre dupa amiaza coada capata proportii ireale.Timpul estimat de asteptare ajunge spre 6 ore.Incepem sa ne ingrijoram si sa ne intrebam cum se va termina totul. Sunam la Biroul electoral pentru pentru sectiile de votare din strainatate sa intrebam daca se poate prelungi programul de vot dupa ora 21. Ni se spune ca, din pacate, prelungirea nu este posibila. Pe de alta parte stim ca impiedicarea, prin orice mijloace, a dreptului de a alege sau de a fi ales este o infractiune pedepsita cu inchisoare. De votat pot vota cei care se afla in sectia de votare la ora 21, mai multi nu.Vor fi serverele STS disponibile si dupa ora 21 pentru a verifica identitatea alegatorilor? Dintre romanii din coada s-au oferit voluntari care sa ajute la toate operatiunile care nu tin exclusiv de membrii sectiei de vot. Multa bunavointa, dar si multa tensiune. Delegatii muncesc realmente fara intrerupere, alegatorii din coada se plang pe buna dreptate de incetineala si se intreaba daca vor apuca sa voteze. In ciuda efortului imens, deznodamantul este nesigur pana in ultimul moment.In cele din urma, avem un noroc fabulos la ora 21. In primul rand, pentru ca localul sectiei este suficient de spatios si ca toata lumea din coada poate intra. In al doilea rand, avem noroc ca serverele STS nu se inchid fix la ora 21. In cele 10-15 minute, delegatii reusesc scanarea tuturor actelor de identitate, asa ca toti cei care stau la coada pot vota. Sigur, a contat imens faptul ca nici membrii comisiei, nici alegatorii nu si-au pierdut cumpatul si nu au cedat in momentele de tensiune maxima. Dupa ultimul vot introdus in urna, toti cei prezenti in sectie au aplaudat. Erau niste aplauze sincere si meritate, atat de catre delegati, cat si de catre alegatori.A doua zi am fost terminat fizic, dar si extrem de bucuros. La noi, in Zurich, a fost inca bine spre deosebire de alte locuri unde atmosfera a devenit violenta. Am auzit insa pentru prima data in viata zvonuri ca membri ai misiunilor diplomatice ar fi luat in calcul sa demisioneze ca sa nu mai fie pusi sa treaca printr-o experienta electorala similara. Sigur, am putea sa tragem o concluzie romaneasca: ne-am descurcat, deci totul este bine. Sa fie oare asa?Pentru mine, europarlamentarele din 2019 au fost un semn ca nu mai putem continua asa. Trei alegeri terminate aproape intr-o catastrofa, cele doua tururi ale prezidentialelor din 2014 si europarlamentarele din 2019, trebuie sa fie un semnal serios ca modul in care organizam alegerile trebuie sa se schimbe.Si cum nimic nu se schimba fara initiativa fiecaruia in parte, am continuat sa ma implic in observarea alegerilor si imbunatatirea procesului de vot. Cu Rezist Zurich, asociatia din care fac parte, DOR - Romanian Diaspora (pe atunci Rezist WMW) si Rezist Lyon am continuat eforturile de promovare a votului, de monitorizare si imbunatatire a alegerilor si la prezidentialele din 2019. Au fost modificari utile ale legislatiei, s-a putut vota prin corespondenta, dar au fost si probleme, pe care le-am semnalat autoritatilor intr-un raport de observare. Si da, s-a votat in conditii incomparabil mai bune fata de mai 2019.La alegerile parlamentare am continuat colaborarea tot pe aceleasi directii: promovare a inscrierii la vot, imbunatatirea votului prin corespondenta si a votului la sectie si, evident, observarea alegerilor. Din grup au facut parte The Diaspora Initiative, Diaspora Civica Berlin, DOR - Romanian Diaspora si Rezist Zurich. Iarasi am simtit o imbunatatire, dar am vazut si lucruri care pot fi facute altfel. Stiati de exemplu ca votul prin corespondenta exista din 2016, dar numai pentru alegerile parlamentare? Si va dati seama ca ar fi putut fi folosit si la alegerile europarlamentare din 2019 daca legea ar fi fost gandita mai bine?Si cum putem gandi legile electorale mai bine? Si de ce legi si nu o singura lege, pentru toate tipurile de alegeri? "Reguli simple - alegeri transparente - cetateni puternici" sub acest moto am putea gandi noua legislatie electorala.Partea buna este ca initiativa de a unifica legislatia electorala a fost luata. Comisia pentru codul electoral, care a fost initiata in noul parlament, isi propune exact aceasta unificare a legislatiei. Este cazul ca romanii din diaspora sa fie reprezentati dupa aceleasi norme ca si cei din tara in parlament? Este bine sa se voteze si in tara prin corespondenta sau cu anticipatie? Ce drepturi au cetatenii care sunt la coada la vot la ora 21? Listele suplimentare pot fi facute si in tara folosind exclusiv tabletele STS?Toate aceste intrebari isi pot gasi raspunsul in noul cod electoral. De altfel, Diaspora Civica Berlin, The Diaspora Initiative, DOR - Romanian Diaspora si Rezist Zurich au propus,posibile raspunsuri la aceste intrebari in raportul "Votul in Strainatate - Alegeri Parlamentare 2020"pe care il gasiti aici si la care mi-a facut realmente placere sa contribui. Raportul este deja pe masa autoritatilor competente, al parlamentarilor de Diaspora si, in masura in care ii cunoastem, pe masa parlamentarilor din viitoarea Comisie pentru Codul Electoral.Daca v-am trezit interesul si aveti idei pentru imbunatatirea legislatiei electorale, ni le puteti scrie pana la sfarsitul lunii februarie prin formularul de aici . Sau puteti sa va contactati direct parlamentarii care va reprezinta in circumscriptia de care tineti. Pentru ca este timpul ca cei ce sunt pusi sa ne reprezinte sa inteleaga ca reprezentarea inseamna, intr-o mare masura, ascultarea dorintelor cetatenilor. O democratie puternica are nevoie de noi toti: alesi, dar mai ales alegatori.