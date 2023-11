Doi romani, arestati in Marea Britanie dupa ce au furat din trei magazine

Doi romani au fost arestati in Marea Britanie, fiind acuzati ca au furat din trei supermarketuri.

Teodor Neamtu, in varsta de 26 de ani, si Georgeta Ciobanu, de 23 de ani, au fost retinuti de politistii britanici dupa ce au incercat sa iasa dintr-un magazin Tesco cu sase sticle de Jack Daniel's si mai multe CD-uri si DVD-uri pe care nu le platisera, informeaza ziarul Bexhill Observer.

Cei doi cetateni romani, care locuiesc in orasul Romford, au fost acuzati si de alte doua furturi, ambele petrecute la magazinul Riverside, de unde, in 12 si 27 noiembrie, au plecat cu produse cosmetice in valoare de o mie de lire sterline.

Romanii au fost arestati vineri si adusi in fata judecatorilor pentru a-si primi pedeapsa pentru cele trei acuzatii de furt.