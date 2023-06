Film de Adina Pintilie selectionat la Locarno

Un film romanesc a fost selectionat in competitie la Festivalul Internatioanl de Film de la Locarno.

"Nu te supara, dar...", in regia Adinei Pintilie, va concura la Locarno in sectiunea "Filmmakers of the Present" alaturi de alte 18 filme. Sectiunea "Filmmakers of the Present" (autori de film contemporani) prezinta filme radicale si inovatoare ca abordare, subiect sau stil, filme care ridica intrebari asupra vietii contemporane si asupra modului in care se face cinematografie.

"Nu te supara, dar...", realizat in 2006, reprezinta debutul Adinei Pintilie in mediu metraj documentar si a obtinut deja "Premiul pentru cel mai bun documentar" la Aristoteles Workshop. Imaginea este semnata de Sorin Gociu, iar montajul/sunetul de Ligia Smarandache.

Adina Pintilie a absolvit anul acesta Universitatea de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" Bucuresti, sectia Regie Film.

Filme realizate de Adina Pintilie:

- scurt metraj: "Frica domnului G", "Balastiera #186", "Nea Pinteaa... Model"

- mediu metraj fictiune: "Oxigen" (produs de Filmex Romania, in seria de medii metraje "Fuga din Rai", care prezinta povestile unor oameni care au plecat din tara in timpul regimului comunist). (I.P.)