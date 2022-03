Italia: Daramaturile din Aquila ar putea "ascunde" cadavrele unor romani

Autoritatile italiene din regiunea afectata de cutremur, la inceputul lunii aprilie, nu exclud posibilitatea ca mai multe cadavre, inclusiv ale unor imigranti romani, sa se afle inca sub daramaturi.

Procurorul Alfredo Rossini nu exclude aceasta tragica ipoteza, informeaza Il Tempo.

"Din pacate totul este posibil. Se va intampla cu siguranta ca in timp sa gasim cadavrele unor persoane prinse sub daramaturi, chiar si peste cativa ani. Echipele de salvare fac tot posibilul, dar imposibilul numai Dumnezeu il poate face", a declarat Rossini miercuri.

Asociatia Codici a publicat marti o lista cu numele a 40 de persoane carora li s-a pierdut urma in cutremur. Sergio, Basti, directorul pompierilor italieni, a precizat si el nu este exclus ca numarul persoanelor disparute sa fie mai mare luand in considerare si imigrantii care locuiau ilegal in zonele lovite de seism.

Cu cateva saptamani inainte de tragedie autoritatile au evacuat mai multi imigranti romani si bulgari din taberele ilegale care se aflau in centrul istoric al zonei Abruzzo si Aquila. Nu se stie insa daca acestia nu s-au intors acolo si au murit sub daramaturi.

