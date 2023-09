Italia: Roman arestat pentru violarea unei moldovence

Romanul Dumitru Coman, in varsta de 40 de ani, a fost arestat luni de carabinierii din Pavia sub acuzatia de viol asupra unei imigrante din Republica Moldova, in varsta de 45 de ani.

In cursul diminetii de duminica victima a reusit sa sune la o prietena si sa ii ceara ajutor pentru ca barbatul intrase in casa ei si a violat-o, anunta Notizie.

Aceasta a anuntat politia si acestia s-au deplasat imediat la fata locului unde au gasit-o pe femeie in stare de soc. Femeia a primit ingrijire medicala la spitalul San Matteo, din Pavia.

Barbatul a fost prins in orasul Viale Matteotti in compania altor contaionali. In timpul perchezitiei asupra acestuia carabinierii au gasit un cutit de bucatarie, cu lama de 15 centimetri, ascuns in buzunarul interior al gecii.

Astfel ca acesta a fost acuzat de viol si de detinere de arme albe. Dumitru Coman a fost incarcerat la Pavia pana cand va fi judecat.