Italia: Romanca obligata cu cutitul sa se prostitueze (Video)

"Eu sunt unicul si adevaratul tau sef. Eu am puterea sa te omor sau sa te las in viata: acum tu esti moarta si vei renaste pentru o noua viata". Acesta este amenintarea sub care o romanca, mama unui copil de 4 ani, a fost obligata sa se prostitueaza pentru a-si pastra viata.

Imaginile socante ale aceste ceremonii au fost descoperite de o echipa de carabinieri intr-un imobil din Ardea, la 50 de kilometri de Roma, iar un roman a fost arestat, informeaza Corriere dela Serra.

Gigi Valentin V., in varsta de 26 de ani, este cel care a condus ritualul prin care a amenintat-o pe romanca, de 21 de ani, cu un cutit ca o omoara daca nu se prostitueaza.

El a fost capturat dupa ce chiar romanca pe care a fortat-o sa se prostitueze a povestit totul autoritatilor italiene.

Acestea au transmis imediat semnalmentele autoritatilor romane, care l-au arestat pe G.V.V. cand acesta incerca sa intre in tara. Imaginile, filmate cu telefonul mobil de un participant la ritualul de initiere, au fost gasite de politisti in computerul personal al infractorului.

