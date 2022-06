Muzica romaneasca contemporana in Suedia

Joi, 19 aprilie, de la orele 18.30, formatia "Stockholm Saxophone Quartet" va sustine un concert de muzica romaneasca contemporana la sediul Institutului Cultural Roman din Stockholm.

Vor fi prezentate urmatoarele piese: "Doiniri" de Carmen Maria Carneci, "Palimpseste de Courtenon" de Liviu Danceanu, "Flying pigs" de Dan Dediu, "Reflex quattro" de Sorin Lerescu, "AkSax" de Adrian Borza si "Alean" de Doina Rotaru.

Stockholm Saxophone Quartet a fost infiintat in urma cu 35 de ani, si canta in actuala formula (Sven Westerberg, saxofon sopran, Jorgen Pettersson - saxofon alto, Leif Karlborg - saxofon tenor si Per Hedlund - saxofon bariton) de mai bine de 20 de ani.

Cvartetul s-a specializat in interpretarea lucrarilor contemporane si este considerat a fi unul dintre cele mai inovatoare ansambluri de pe scena muzicii contemporane din Suedia, dar si de pe cea internationala.

Cei patru muzicieni au cantat si in Romania, in cadrul festivalurilor "Saptamana Muzicii Contemporane Bucuresti", "Cluj Modern" si "Timisoara Muzicala".

Concertul de joi face parte dintr-o serie de manifestari organizate de ICR Stockholm pentru promovarea muzicii romanesti in Suedia. (I.P.)

