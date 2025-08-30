Noi acte xenofobe: Masina unui roman din Italia a fost incendiata

Luni, 11 Februarie 2008, ora 21:21
1594 citiri
Noi acte xenofobe: Masina unui roman din Italia a fost incendiata

Masina unui roman care locuieste intr-un oras din insula Sardinia a fost incendiata intr-un act xenofob, informeaza Realitatea Tv.

Nicolae Carnu, in varsta de 35 de ani, locuieste si munceste din 2001 in orasul Orosei. Politia nu a reusit inca sa ii identifice pe incendiatori.

Recent, pe strazile orasului au aparut mesaje xenofobe adresate romanilor, care spun "Moarte romanilor!" sau "Romanilor plecati acasa!".

Avertismentul lui psiholog, după agresiunea livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
Avertismentul lui psiholog, după agresiunea livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
Un videoclip cu un tânăr care lovește și jignește un cetățean străin, livrator de mâncare din București, a ajuns viral în social media. Scena a generat noi dezbateri publice, specifice...
Prima reacție a Giorgiei Meloni în scandalul fotografiilor trucate cu ea apărute pe un site pentru adulți. "Sunt dezgustată"
Prima reacție a Giorgiei Meloni în scandalul fotografiilor trucate cu ea apărute pe un site pentru adulți. "Sunt dezgustată"
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, se află pe lista celor mai recente victime ale unui site porno din Italia. Acesta ar fi difuzat, în ultimele luni, imagini trucate, în ipostaze nud, cu circa...
#Italia, #xenofobie, #masina, #incendiere , #diaspora romana
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: "Dureaza de ani de zile". Instanta nu a stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alibaba lucrează la proiectarea unui nou cip AI, în contextul tensiunilor dintre China și SUA. Beijingul apasă pedala în „cursa” semiconductorilor
  2. Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
  3. Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
  4. Statele Unite au refuzat să-i acorde viză președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, pentru Adunarea Generală a ONU de la New York
  5. Putin încearcă să intimideze statele care sprijină Ucraina. ”Războiul a atins Uniunea Europeană”
  6. Curentul Atlanticului, în pericol de colaps. Europa și SUA riscă ierni mai lungi și mai reci
  7. Avertismentul lui psiholog, după agresiunea livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
  8. Un cioban a fost atacat de urs, în timp ce-și ducea animalele la stână, la marginea unei comune. A fost găsit conștient, mușcat de o mână
  9. Cancelarul Merz, "îngrijorat" de situația politică din Franța. Guvernul francez își joacă supraviețuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie
  10. Rusia amenință cu un „marș spre Paris”. Macron, noua țintă a propagandei de la Kremlin VIDEO