Noi acte xenofobe: Masina unui roman din Italia a fost incendiata

Masina unui roman care locuieste intr-un oras din insula Sardinia a fost incendiata intr-un act xenofob, informeaza Realitatea Tv.

Nicolae Carnu, in varsta de 35 de ani, locuieste si munceste din 2001 in orasul Orosei. Politia nu a reusit inca sa ii identifice pe incendiatori.

Recent, pe strazile orasului au aparut mesaje xenofobe adresate romanilor, care spun "Moarte romanilor!" sau "Romanilor plecati acasa!".

