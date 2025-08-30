Noi acte xenofobe: Masina unui roman din Italia a fost incendiata

Luni, 11 Februarie 2008, ora 21:21
Masina unui roman care locuieste intr-un oras din insula Sardinia a fost incendiata intr-un act xenofob, informeaza Realitatea Tv.
Nicolae Carnu, in varsta de 35 de ani, locuieste si munceste din 2001 in orasul Orosei. Politia nu a reusit inca sa ii identifice pe incendiatori.
Recent, pe strazile orasului au aparut mesaje xenofobe adresate romanilor, care spun "Moarte romanilor!" sau "Romanilor plecati acasa!".
