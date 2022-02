O familie de romani, depagubita in Canada cu 4 milioane de dolari

Un baiat de sapte ani si mama acestuia au primit despagubiri de 4 milioane de dolari dupa ce baiatul a suferit grave leziuni cerebrale din cauza neglijentei medicilor de la un spital din Vancouver.

Monica Cojocaru, insarcinata cu cel de-al doilea copil, Eric Victor, a fost internata in luna mai a anului 2001, insa a fost lasata nesupravegheata o saptamana intreaga deoarece cadrele medicale participau la un protest sindical, informeaza The Province.

Doamna Cojocaru a suferit o ruptura de uter in timpul a ceea ce trebuia sa fie o nastere naturala, iar copilul a ajuns in abdomen, fapt ce a intrerupt alimentarea creierului sau cu sange.

"Pe scurt, creierul lui Eric a fost privat de oxigen si nutrienti pentru mai mult de 30 de minute", a spus judecatorul Joel Groves. "Impactul a fast imediat, efectele sunt permanente, iar rezultatele sunt devastatoare", a mai spus el.

Eric sufera acum de o forma de paralizie cerebrala. El are probleme ale functiilor motorii si prezinta probleme in invatare si relationarea in societate.

In acest caz, instanta a gasit vinovati trei doctori i o asistenta, pentru neglijenta in consiliere si in ingrijirea pacientei.

Familia a primit in total daune de 4,045,000 de dolari, daunde ce includ si 2.6 milioane de dolari pentru cheltuieli viitoare si 321,000 de dolari daune morale.

