O romanca a murit intr-un cutremur, in Grecia

O romanca in varsta de 18 ani a murit duminica in urma prabusirii zidului casei in care se afla in timpul unui cutremur care a avut loc in sudul Greciei.

Cutremurul de magnitudinea 4 pe scara Richter a avut loc la orele in golful Mesenia, la sud de Peloponez, a indicat Institutul geodinamic al Observatorului din Atena, care a provocat pagube usoare.

Tanara a murit in timp ce dormea, strivita de peretele prabusit al casei situate in satul Chora in nord-vestul Meseniei.

Sotul tinerei, in varsta de 21 de ani, a fost grav ranit si transportat la spital. Casa in care locuia cuplul fusese deja avariata din cauza inundatiilor, iar prabusirea zidului a fost provocata in principal de aluviunile aduse de ape, relateaza IHT.

Epicentrul seismului a fost localizat in largul marii, la 195 de kilometri de Atena.