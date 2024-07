Parlamentar roman pentru diaspora cere Italiei sa pedepseasca doar vinovatii

Senatorul Viorel Badea, ales in colegiul Europa-Asia, a demarat un dialog informal cu reprezentantii Pralamentului italian si a cerut autoritatilor din Peninsula sa-i pedepseasca pe "adevaratii vinovati".

Senatorul Viorel Badea a cerut Italiei sa ii pedepseasca "doar pe cei vinovati" in cazul unor infractiuni comise de imigranti si a condamnat actele xenofobe din Italia.

"Constat ca o mare parte din presa italiana dezvolta exagerat si subiectiv fenomene care pot expune in mod fatal comunitatea romanilor din Peninsula", a declarat Viorel-Riceard Badea, senator PD-L ales in colegiul Europa-Asia si vicepresedinte al Comisiei de politica externa a Senatului Romaniei, intr-un comunicat transmis NewsIn.

Senatorul a explicat ca, in urma unei vizite oficiale in Italia, a constatat ca "anumite categorii nereprezentative de cetateni romani de diverse etnii cu mentalitate medievala se dedau la acte injositoare care pun in pericol dialogul pozitiv intre asociatiile de romani si autoritatile de la Roma".

"In aceste conditii, condamn cu fermitate atat actele barbare si inumane ale celor care nu sunt demni sa se numeasca cetateni ai tarii mele, cat si reactiile xenofobe ale gruparilor extremiste din Italia", a subliniat senatorul.

"Fac un apel catre autoritatile italiene responsabile ca, in conformitate cu legea italiana, sa ii apere pe cei care pot deveni victime colaterale si sa ii pedepseasca pe adevaratii vinovati.

In acelasi timp fac apel la organizatiile reprezentative ale romanilor din Peninsula sa se implice mai activ in dialogul cu autoritatile italiene pentru a identifica centrele de criza din interiorul comunitatilor in scopul prevenirii sau solutionarii situatiilor de conflict", a spus Badea.

Badea a anuntat ca a demarat deja un dialog informal cu reprezentanti ai Parlamentului italian, pentru a se mobiliza si a gasi solutii care sa conduca la o mai buna integrare a romanilor din Peninsula.

In legatura cu tentativele de incendiere a unui magazin din Villalba, langa Roma, apartinand unui roman, Adrian Nichifor, Badea s-a aratat ingrijorat si a declarat ca a vorbit cu emigrantul roman la telefon.

