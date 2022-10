Preotii din Transnistria ataca Biserica Ortodoxa Romana

Episcopul de Tiraspol si Dubasari, Iustinian (foto), a declarat, marti, ca infiintarea a trei noi episcopii romanesti pe teritoriul Republicii Moldova si al Transnistriei reprezinta o cruciada impotriva Bisericii Ortodoxe Ruse si destabilizeaza contextul politic extern in toata Europa Occidentala, anunta Romania Libera, in editia online.

"Nu putem decat sa ne bucuram de inmultirea asezamintelor ortodoxe, daca acest lucru se face cu buna credinta si pe cale canonica. Dar cand se anunta crearea a trei noi eparhii romanesti pe un teritoriu care se afla sub jurisdictia Bisericii Ortodoxe Ruse, cu care Biserica Romaneasca se afla intr-o comunicare oficiala frateasca - acest lucru poate fi numit, fara exagerare, jaf la drumul mare", a comentat episcopul Iustininian.

Episcopul Iustinian are convingerea ca desemnarea in locul unor episcopi in viata a unora noi preoti, romani, inseamna doar un singur lucru: "ori ei, ori noi - nu suntem ortodocsi".

In plus, actiunile provocatoare ale Patriarhiei Romane, crede episcopul, servesc intereselor politice ale statului roman.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a decis in sedinta sa de lucru din 22-24 octombrie reactivarea sau infiintarea, in cadrul Patriarhiei Romane, a sapte noi episcopii. Intre acestea se numara si reactivarea, in cadrul Mitropoliei Basarabiei, a Episcopiei de Balti (fosta a Hotinului), cu sediul in orasul Balti, a Episcopiei Basarabiei de Sud (fosta Cetatea Alba-Ismail), cu sediul in orasul Cantemir, si a Episcopiei Ortodoxe a Dubasarilor si a toata Transnistria (fosta Misiunea Ortodoxa Romana din Transnistria), cu sediul in Dubasari.

De asemenea, in cadrul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale a fost infiintata Episcopia Ortodoxa Romana a Spaniei si Portugaliei, iar in cadrul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Centrale si de Nord a fost infiintata Episcopia Ortodoxa Romana a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm. A fost infiintata si Episcopia Ortodoxa Romana din Australia si Noua Zeelanda, cu sediul la Melbourne, aceasta fiind dependenta canonic direct de Patriarhia Romana.

